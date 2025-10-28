La Corte Suprema confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos

La Corte Suprema dejó firme dos condenas dictadas contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por la compra de cotillón anti-Clarín y por amenazas en una asamblea de Papel Prensa. El fallo ratifica también una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles” las presentaciones formuladas por la defensa del exfuncionario en la causa por amenazas coactivas en una asamblea de Papel Prensa.

En 2022, el Tribunal Oral Federal 8 había condenado a Moreno por un hecho ocurrido el 12 de agosto de 2010, durante una reunión de accionistas de Papel Prensa.

Según las pruebas de la causa, Moreno se presentó en la reunión como representante de los derechos societarios del Estado Nacional y se desató una discusión sobre la elección de los miembros de la comisión fiscalizadora de la sociedad. En ese momento, Moreno sacó unos guantes de boxeo que llevaba uno de sus guardaespaldas y un casco de sparring, los colocó arriba de la mesa donde estaban las autoridades de Papel Prensa, y les dijo a los presentes que eligieran entre unos u otros. “Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar”, dijo en otro momento.

Un video que muestra parte de esa secuencia trascendió en los medios. El encargado de tapar la cámara era el extitular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, un ladero de Moreno.

Después de un cuarto intermedio, Moreno también advirtió que una moción no se iba a votar, que la asamblea iba a terminar mal y que “sus muchachos estaban para bancársela”. Y, al ingresar al recinto, amenazó a los gritos a los accionistas privados de la compañía.

Los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer condenaron a Moreno a 2 años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y a 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos. En disidencia, la jueza Gabriela López Iñiguez votó por su absolución.

Su defensa apeló el fallo y en 2023 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal Casación rechazó el recurso. “No se verifica una violación al principio de congruencia y al derecho de defensa en juicio”, dijo el juez Daniel Petrone en el voto al que adhirió Diego Barroetaveña. Según el fallo, hubo una “minuciosa reconstrucción de todo lo acontecido (...) y, en particular, de la conducta desplegada por el imputado”.

La defensa recurrió ese fallo, pero el máximo tribunal ahora desestimó el recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Otra asamblea con Moreno en Clarín

La otra causa que dejó firme la Corte es la que investigó a Moreno por la utilización de fondos de origen público para solventar “cotillón” con consignas dirigidas al Grupo Clarín. Allí también fueron imputados el expresidente del Mercado Central Fabián Dragone y otros dos dirigentes de esa entidad, Carlos Martínez y Guillermo Cosentino. La querella los acusó, en su requerimiento de elevación a juicio, de los delitos de incitación a la violencia colectiva y peculado, en concurso real y en calidad de coautores.

El exfuncionario kirchnerista estaba acusado de haber pagado, con fondos estatales, mercadería con leyendas contrarias al Grupo Clarín para ser usadas en actos políticos y exhibida en distintos eventos desde el 1 de enero de 2011 al 2 de diciembre de 2013.

Procesaron a Guillermo Moreno en la causa por el cotillón contra el Grupo Clarín Archivo

Según la acusación, se trató de gigantografías, stickers, banderas y globos con frases como “Clarín Miente” o “Clarín. Cadena Nacional del desánimo, ocultamiento, desinformación, miedo”.

En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 7 condenó a Moreno a 2 años y 6 meses de prisión, en suspenso, y dispuso su inhabilitación absoluta y perpetua. También fueron condenados a dos años de prisión los dos exfuncionarios que dependían de él.

“Pueden inhabilitarme, pero yo hago parto de proyectos colectivos, no de proyectos individuales”, ironizó Moreno cuando escuchó su condena.

En 2019, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal convalidó esa condena del exsecretario de Comercio Interior. La defensa apeló, pero el planteo también fue desestimado por la Corte.

Moreno tiene otra condena por manipular datos del INDEC entre los años 2006 y 2007, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ese fallo fue ratificado en mayo de este año por la Cámara de Casación.