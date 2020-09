El exsecretario de Comercio Interior dialogó con Viviana Canosa en su programa Nada personal y lanzó duras críticas al Gobierno Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 14:21

Guillermo Moreno participó como invitado en el programa Nada personal, conducido por Viviana Canosa en elnueve. El exsecretariode Comercio Interior lanzó duras críticas contra Alberto Fernández y dijo que si el Presidente no cambia, "va al fracaso".

Este jueves, Moreno expresó su desencanto respecto a la decisión de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haberle propuesto a Alberto Fernández ser el candidato a presidente en la fórmula que terminó ganando las elecciones en 2019.

"Cualquiera que conoce a Alberto Fernández sabía, yo le dije el sábado que lo eligió Cristina: 'De toda las opciones que tenía, eligió al peor'. Estaban [Felipe] Solá, [Agustín] Rossi, Rodriguez Saá, [Daniel] Scioli, que se habían 'candidateado'. De todos los que había, este es el peor, es una elección de Cristina", manifestó el exfuncionario.

Canosa puso en duda las condiciones del jefe de Estado para ocupar el cargo de presidente de la Nación y su invitado no dudó en adherir al planteo: "Tiene un marco decisional que no es apto para la Argentina, él es profundamente social democrático, pero si no cambia su marco de pensamiento, va a fracasar. Tiene que cambiar", sostuvo.

Según Moreno, fue él mismo quien le manifestó a la Vicepresidenta que Alberto Fernández no era la opción indicada porque, a su modo de ver las cosas, el Presidente "piensa que toca bien la guitarra, piensa que piensa bien, que la sociedad va para ahí y el mundo va para ahí. Está convencido que tiene una cabeza europea y que esto está bien, es un muchacho que se junta con los obispos y les enseña teología, es así Alberto, toda la vida fue así".

Y agregó: "Todos sabíamos qué decisiones tomaba Alberto Fernández y cuáles no, en la estructura decisional del gobierno de Kirchner él no estaba sentado en la mesa y, si estaba sentado, estaba callado. La única vez que yo lo escuché opinar fue en la 125 para defender a [Martín] Lousteau".

Entretanto, habló de "preservar" a los dirigentes, postura contraria a la que había planteado el analista político Raúl Timerman (también invitado por Canosa) sobre la idea de que "Cristina, [Sergio] Massa y Alberto se unan para preparar un plan alrededor de presupuesto 2021 y salgan tras la reconstrucción de la Argentina".

Moreno expresó su desencanto respecto a la decisión de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haberle propuesto a Alberto Fernández ser el candidato presidencial Crédito: Ricardo Pristupluk

Además, remarcó que las organizaciones sindicales van a hacerse sentir dentro de poco tiempo e incluso puso la fecha para el acontecimiento: "El 17 de octubre el peronismo empieza, es un día muy importante para todos nosotros. La columna vertebral tiene que decir 'acá está'. Ese día, la CGT va a decir presente y cuando ellos digan presente, los peronistas empezamos a ir". Y continuó: "Mientras tanto, Alberto tiene que entender que tiene que cambiar, si él pone un presidente del Banco Central radical que toma las mismas decisiones que tomaron los radicales en el 85, va a fracasar".

Por último, se refirió a la situación económica que atraviesa el país y fue tajante: "La Argentina va a ser récord de caída de la economía por las decisiones de Alberto Fernández, no por la pandemia". Canosa intervino: "¿La situación está difícil?". Moreno remató: "Está mal y se ve en la calle".