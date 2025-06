Guns N’ Roses vuelve a la Argentina: la banda confirmó una fecha para octubre, en Huracán

Los amantes del rock están de fiesta: los Guns N’ Roses anunciaron su regreso a la Argentina. En el marco del tour Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things [“Porque lo que querés y lo que obtenés son dos cosas completamente diferentes”], la mítica banda liderada por el vocalista Axl Rose brindará un concierto el 17 de octubre en el Estadio de Huracán.

Con la presencia de los históricos músicos de los Guns -además de Rose estarán Slash en la guitarra y Duff McKagan en el bajo—, el grupo que causó furor en la década del 90 promete un show en el que no faltarán sus grandes éxitos y las canciones que dejaron una huella en el rock para siempre.

Con producción de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, el show contará con los tres integrantes fundadores del grupo, quienes vienen de causar furor en Asia y en la actualidad se encuentran de gira por Europa.

Las entradas se podrán adquirir en la preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa el 23 de junio a partir de las 10 hs. Los tickets estarán disponibles hasta agotar stock con un 15 % de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general abrirá el 24 de junio a las 10 hs. y estará disponible con todos los medios de pago. Las dos instancias de venta se realizarán únicamente a través de allaccess.com.ar.

Guns N’ Roses marcó un antes y un después en la historia del rock en inglés, trascendió el tiempo y marcó a millones de personas en todo el mundo. En plena explosión del glam y el pop, aparecieron en escena con un sonido feroz y auténtico y, al mismo tiempo, con baladas de una sensibilidad inesperada. Esa fusión les valió un lugar destacado en la historia de la música.

Algunos shows de los Guns por Argentina

Axl con el look que horrorizó a muchos en su primera visita a la Argentina: pañuelo en la frente, camisa a cuadros, pollera escocesa (o calzas) y borceguíes.

La primera vez que los Guns N’ Roses pisaron suelo argentino fue en 1992, en la cima de su reconocimiento internacional. La banda ofreció dos shows en River que quedaron en la memoria de sus fanáticos por la potencia de la banda y por el revuelo que causó aquella visita: el caos que generaron traspasó todo tipo de límites, a tal punto que fue considerado un tema de Estado. Según los medios de la época, Carlos Saúl Menem, presidente en ese momento, los tildó de “forajidos”.

Para esa época los Guns eran la banda del momento. Pero no todo era amor y devoción en estas tierras. En la previa al arribo de la banda, un diario de la época se había ocupado de esparcir el mito de que el cantante de la banda había declarado que iba a limpiar el excremento de sus botas una vez que abandonara la Argentina. Esto estaba en sintonía con otro rumor aún peor: supuestamente, el mismo frontman habría prendido fuego una bandera albiceleste sobre el escenario durante un show que su banda brindó en París. Todo aquello se anunciaba en potencial. Y era mentira.

Axl Rose y Slash, en el show que la banda ofreció en octubre de 2017 en el Estadio Único de La Plata

Frente a semejante aluvión de denuncias, donde se lo acusaba de “antiargentinismo”, Axl Rose salió a responder en televisión. Y fue contundente: “Ni siquiera sé quién dijo eso, pero preferiría quemarlo a él. No sé lo suficiente de Argentina como para decir una cosa tan desagradable o hablar realmente mal del país. No vengo a llevarme nada del país, simplemente vengo aquí a tocar. No vengo a escupir sobre el territorio ni a ofender absolutamente a nadie. Me gusta mucho la sensación de la gente, cómo disfrutan todos en Latinoamérica... Y veo que aquí nos aprecian mucho”, expresó el cantante.

En octubre de 2017, Los Guns se presentaron en el Estadio Único de La Plata junto a la banda británica The Who. En el 2022, volvieron a presentarse en el estadio de River Plate, en el marco de su gira mundial We’re F’n Back! Tour y ofrecieron un show inolvidable: tocaron los clásicos de sus discos Appetite for Destruction (1987), GN’R Lies! (1989), Use Your Illusion I y II (1991), The Spaghetti Incident? (1993) y Chinese Democracy (2008) y algunas de sus últimas canciones.