¿Dónde queda el estadio donde tocarán los Guns N’ Roses?

Guns N’ Roses, una de las bandas más icónicas del rock, confirmó su regreso a Argentina para el 17 de octubre. Muchos fanáticos del rock se preguntan en dónde será el show.

Con la presencia de los históricos Axl Rose, Slash y Duff McKagan, el concierto promete ser una experiencia inolvidable. Se espera un recorrido por los grandes éxitos de la banda, con canciones de álbumes como Appetite for Destruction, GN’R Lies!, Use Your Illusion IyII, The Spaghetti Incident? y Chinese Democracy.

Slash, el guitarrista que marcó a una generación Katarina Benzova.

¿En qué estadio de Buenos Aires tocarán los Guns N’ Roses?

El esperado show tendrá lugar en el Estadio de Huracán, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Este recinto se prepara para recibir a miles de fanáticos que disfrutarán de los clásicos de la banda y sus nuevas canciones.

Los fanáticos de la banda podrán disfrutar del show en el Estadio de Huracán Getty Images - Getty Images South America

¿Dónde queda exactamente el estadio de Huracán?

El Estadio Tomás Adolfo Ducó, conocido popularmente como el Estadio de Huracán, se encuentra en el barrio de Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su dirección exacta es Avenida Amancio Alcorta 2570. Esta ubicación es de fácil acceso tanto en transporte público como en vehículo particular.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para el show de Guns N’ Roses?

Las entradas para el concierto de Guns N’ Roses estarán disponibles a través de AllAccess. La preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa comenzará el 23 de junio a las 10 h, con un 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés (hasta agotar stock).

La venta general se abrirá el 24 de junio a las 10 h, con todos los medios de pago.

¿Cómo comprar tus entradas?

Para asegurar tus entradas para el show de Guns N’ Roses, seguí estos pasos:

Ingresá a AllAccess: Accedé a la página oficial de AllAccess.com.ar.

Accedé a la página oficial de AllAccess.com.ar. Buscá el evento: Utilizá el buscador para encontrar el evento de Guns N’ Roses en Huracán.

Utilizá el buscador para encontrar el evento de en Huracán. Seleccioná tus entradas: Elegí la ubicación y la cantidad de entradas que deseás comprar.

Elegí la ubicación y la cantidad de entradas que deseás comprar. Registrate o iniciá sesión: Si ya tenés una cuenta en AllAccess, iniciá sesión. Si no, registrate con tus datos personales.

Si ya tenés una cuenta en AllAccess, iniciá sesión. Si no, registrate con tus datos personales. Elegí tu método de pago: Seleccioná el método de pago de tu preferencia. Si sos cliente del Banco Nación con tarjeta Visa, aprovechá la preventa exclusiva.

Seleccioná el método de pago de tu preferencia. Si sos cliente del Banco Nación con tarjeta Visa, aprovechá la preventa exclusiva. Confirmá tu compra: Revisá que todos los datos sean correctos y confirmá tu compra.

Revisá que todos los datos sean correctos y confirmá tu compra. Recibí tus entradas: Recibirás tus entradas en tu correo electrónico. Guardalas en un lugar seguro o imprimilas para presentarlas el día del show.

Es importante recordar que, tras la compra, se requerirá una verificación de identidad del titular de la tarjeta utilizada para confirmar la validez de las entradas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.