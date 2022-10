L-Gante le puso un “bozal legal” a Tamara Báez para temas que lo involucren a él y a su hija Jamaica

escuchar

Una vez más, Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, está en el foco de la atención y vuelve a sumar una nueva polémica. En medio de su acercamiento a Wanda Nara y de las disputas que tiene con Tamara Báez, su expareja y madre de su hija, el cantante tomó una drástica decisión para ponerle fin al conflicto mediático. Recurrió a la Justicia y le puso un “bozal legal” a su ex para que no pueda hacer comentarios sobre temas que lo involucren tanto a él como a la menor.

La historia entre el músico y la influencer lleva varios años, incluso fue ella quien lo acompañó en los inicios de su carrera musical. Sin embargo, estuvieron envueltos en más de una crisis y, la más reciente, terminó con abogados de por medio. Luego de que ella denunciara en redes que le robaron objetos personajes de su casa, por lo que acusó a su ex y a Wanda Nara. Y que el referente de cumbia 420 expresara, con lágrimas en los ojos, sus deseos de ver a su hija, la disputa sumó un nuevo capítulo: un bozal legal.

El costoso regalo que L-Gante le hizo a Tamara Báez por su cumpleaños: "El que yo quería". Foto/Instagram: @tamibaez429

De acuerdo a la información a la que accedió LA NACION, este jueves 13 de octubre, el abogado del cantante, el Dr. Alejandro Cipolla, consiguió una medida cautelar para que ni Baéz ni un tercero pueda hablar de conflictos judiciales, familiares o de temas que involucren tanto a Jamaica como a Valenzuela. Asimismo, esta solicitud, que fue pedida por L-Gante para preservar a su hija y que se extendió a través del juzgado Civil y Comercial N°92, incluye tanto a él como a los medios de comunicación.

La medida judicial que consiguió el abogado de L-Gante

De acuerdo al documento, que contiene la resolución del Juzgado Civil 92, se ordenó que las partes involucradas, Tamara Abril Báez y Elián Ángel Valenzuela (L-Gante) “se abstengan de nombrar, recíprocamente, o difundir por si o terceros y divulgar por cualquier medio, cuestiones personales, íntimas, familiares o judiciales de ellos sobre cualquier aspecto de su vida o que involucre a la hija en común, Jamaica Valenzuela, por redes sociales o medios de comunicación”.

Por otra parte, el representante legal del intérprete de “Requisito 420″, utilizó su cuenta de Instagram para celebrar el triunfo que tuvieron. “¡Se acabó el conflicto! Ahora se resuelve en la Justicia y no en la televisión. Nueva batalla ganada”, escribió en una historia. Además, etiquetó al músico, quien también compartió el posteo en sus redes sociales.

L-Gante y su abogado se expresaron en redes tras la resolución (Foto: Instagram @lgante_keloke)

El llanto de L-Gante en medio del conflicto con Támara Báez: “Quiero ver a mi hija”

Desde hace semanas, L-Gante salta de un conflicto a otro. Tras las fuertes acusaciones de su ex, dio una entrevista para Socios del espectáculo (eltrece) donde se defendió de las críticas: “Me han hecho muchas denuncias, acusaciones, que supuestamente le robé zapatillas. ¡Hasta que le robé el caniche! Me están comentando ahora en las redes”. A su vez, aprovechó la oportunidad para expresar públicamente, y entre lágrimas, su deseo de poder estar con la pequeña Jamaica.

El llanto de L-Gante en medio del conflicto con Támara Báez: “Quiero ver a mi hija”

“No la puedo ver hace muchísimas fechas. Parece como que tengo que pagar un secuestro para verla ¿No te gusta este monto? Dale, te doy más. Yo quiero verla porque es chiquita, crece y me pierdo todas las cosas que está aprendiendo”, expresó. En la misma línea, agregó: “Yo me acuerdo bien cuando salí en todos los canales diciendo que era la persona que me apoyaba”. Visiblemente afectado por la situación, dio por finalizada la nota y se subió a su auto. Posteriormente, el cantante y su ex llegaron a un acuerdo y se concretó el encuentro entre padre e hija.

LA NACION