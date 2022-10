Ganó el millón en Los 8 escalones, no celebró y sorprendió a Guido Kaczka al revelar por qué: “Me desmayo”

escuchar

La mayoría de los participantes de Los 8 escalones (eltrece) se anotan en el programa porque desean el abultado premio. Es por eso que, quienes llegan a la final y son coronados como los campeones, sacan a relucir un amplio repertorio de emociones al recibir el enorme cheque. Llantos de alegría y gigantescas sonrisas son algunas de las reacciones más comunes, pero también están quienes bailan y hasta saltan. Sin embargo, el ganador del miércoles por la noche sorprendió al tener una particular respuesta al triunfo: no festejó.

Ganó el millón en Los 8 escalones, no celebró y sorprendió a Guido Kaczka al revelar por qué

Honorio, un joven estudiante de 20 años, se animó a inscribirse en el ciclo conducido por Guido Kaczka con la esperanza de poder llevarse el tentador millón de pesos. Aunque muchos lo quieren para realizar viajes, arreglar sus casas o regalárselos a terceros, él lo deseaba para poder ahorrar ya que, por el momento, no pudo comenzar a trabajar debido a su exigente carrera.

Además de destacarse entre los demás participantes por su gran altura, el joven llamó la atención debido a sus amplios conocimientos. Escalón tras escalón, contestó correctamente todas las preguntas y, sin importar si su avance en el juego fue gracias al saber o al azar, Honorio se ubicó entre los finalistas. Una vez parado en el octavo escalón, compitió con Agustina, de 31 años. La última ronda de preguntas no fue fácil para ninguno de los dos y, a pesar de que acumularon varias luces rojas, hicieron lo mismo con las verdes y, por ende, estuvieron empatados hasta cerca del final.

Honorio se enfrentó en la final de Los 8 escalones del millón contra Agustina

La consigna que definió la competencia fue presentada por Patricia Sosa, quien se sumó como invitada al jurado compuesto por la capo cómica Carmen Barberi, el inventor Gino Tubaro, el representante de futbolistas Guillermo Coppola y la modelo Soledad Solaro.

Para sacar provecho a sus tan aclamadas habilidades musicales, entonó parte de la letra de “Luz de mi vida” para que los participantes la completaran. Pasados un par de segundos llenos de suspenso y de tensión, fue la misma cantante quien finalizó la estrofa con su melodiosa voz y reveló que, el ganador, era Honorio.

Patricia Sosa fue la invitada especial en Los 8 escalones del millón

En este punto de la competencia, el cual se repite edición tras edición, quienes escuchan su nombre en la final suelen festejar el triunfo con mucha alegría. Algunos corren a abrazar a sus compañeros, otros lloran desconsoladamente, muchos ríen a carcajadas, gritan, bailan y, en un par de oportunidades, los festejos fueron tan desaforados que culminaron en incidentes.

En el caso del veinteañero, se limitó a agarrar el premio y, con una leve sonrisa, darle la mano a los competidores que fueron quedando en el camino. Su casi imperceptible felicidad llamó la atención de Guido Kaczka al igual que la de todos los presentes y, minutos después, dejó en claro el por qué con una breve explicación.

Honorio se consagró como el ganador de Los 8 escalones del millón

“Me parece irreal. No estoy nervioso ni nada porque esto no es real. Ahora salgo y me desmayo afuera. Cuando lo miro en mi casa respondo las preguntas a la ligera, pero acá... no sé”, expresó. Más allá de las dificultades que se le presentaron en el camino, aceptó el desafío de regresar en la próxima edición para ver si la buena fortuna lo acompañará hasta llevarse los dos millones.

