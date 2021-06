Gustavo Sylvestre cocinará en su nuevo programa en C5N

Finalmente, luego de varias idas y vueltas y de “amenazar” con que quería un programa con cocina, algo que en marzo había manifestado en una nota radial con el ciclo Moskita Muerta, en la Once Diez, AM 110 Radio de la Ciudad, el periodista Gustavo Sylvestre debutará con un ciclo culinario propio en C5N,

El programa se llamará La Cocina del Gato y saldrá los sábados de 20 a 21. El periodista, que conduce de lunes a jueves en el mismo canal Minuto Uno, tendrá este ciclo semanal descontracturado, donde les cocinará a sus invitados.

“Lo primero que quiero y voy a aclarar el sábado, es que no es un programa de cocina, yo no soy chef, pero sí la idea surgió, cuando empezó la cuarentena, a mí me gusta cocinar, yo en casa cocino habitualmente, pero el año pasado, los fines de semana, sobre todo, que estábamos adentro empecé a cocinar más, para la familia y ellos me alentaban para que subiera todo a mi cuenta de Instagram y mi web. Será algo sencillo y muy hogareño, de recetas caseras y económicas” , comentó Sylvestre a LA NACIÓN.

“La idea es invitar a personalidades que en una primera etapa no sean de la política y así diferenciamos con el programa que hago en la semana (Minuto Uno), donde ahí si hago pura actualidad y, justamente sea una persona del mundo de la cultura, actividades sociales, deporte, espectáculos, donde yo les voy a cocinar en el inicio, donde ese plato tengo alguna relación con el invitado, y bueno habrá una charla mientras comemos, una charla sobre el otro costado de ese invitado, tratar de que cuente cosas que uno no conoce”, relata el periodista.

El también conductor de la primera mañana de Radio 10 confesó: “Tenía hace mucho tiempo ganas de hacer un programa con este tipo de personalidades. Yo soy amigo de mucha gente del espectáculo y de diferentes actividades, y me encantaría tenerlos, ya que por ahí no tienen pantalla y no los puedo llevar al programa de la semana”.

Para el debut, Sylvestre tendrá que desplegar todos sus conocimientos culinarios para agasajar a de Taty Almeida, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El ciclo ira todos los sábados de 20 a 21, en lo que es la previa de Sobredosis de TV, con Juan di Natale y “La Negra” Vernaci. “Que sea la ante sala de Sobredosis creo que es un buen complemento del canal”, señaló el periodista.