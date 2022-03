Así están hoy Apple y Moses, los hijos de Gwyneth Paltrow y Chris Martin

A pesar de su divorcio hace siete años, Chris Martin y Gwyneth Paltrow mantienen una relación sana y respetuosa entre ellos y disfrutan de la crianza compartida de sus dos hijos, Apple y Moses.

El cantante de Coldplay y la actriz estuvieron casados once años antes de divorciarse en 2014. Martin y Paltrow describieron su separación como una decisión “consciente” y el dúo fue elogiado por su paternidad compartida. Incluso, han realizado un viaje con sus hijos y con el actual esposo de Paltrow, Brad Fulchuk.

De paseo por París cuando los niños eran pequeños

El cantante de 44 años está en pareja con la actriz de Cincuenta sombras de Grey, Dakota Johnson. Una fuente confirmó a US Weekly que “definitivamente tienen una relación”. Según lo que se sabe hasta el momento, Martin le envía a Johnson la música en la que está trabajando para “tener su opinión”. De hecho, al parecer, también compraron una casa en Malibú.

Los dos hijos de Chris y Gwyneth tienen créditos en el último álbum de Colplay, llamado Music of the Spheres. A Apple, de 17 años, se le atribuye la composición del tema Let Somebody Go, con Selena Gomez; mientras que a Moses, de 15 años, se adjudica la interpretación de la canción Humankind, en la que se lo puede escuchar cantando con su padre.

Sus nombres aparecen en los créditos escritos a mano en el álbum, junto a corazones garabateados. En 2019, los niños también aparecieron en el escenario con el líder de Coldplay e interpretaron la canción Orphans.

Apple compuso un tema junto a Selena Gomez para el último álbum de Coldplay

Apple y Moses participan activamente en la carrera de su padre. Chris, de hecho, dijo que si los chicos están presentes mientras él actúa, “le gusta llevarlos al escenario”.

Gwyneth habló sobre su experiencia de paternidad compartida en el programa de Drew Barrymore: “Chris y yo nos comprometimos a poner a los niños primero y eso es más difícil de lo que parece. Algunos días realmente no quieres estar con la persona de la que te estás divorciando”.

En una conferencia de prensa en 2018, Gwyneth también dijo que se sentía muy afortunada de tener a una persona como Chris a su lado con quien comparte la sensibilidad colaborativa: “Estamos para darnos una mano y nuestros hijos son la prioridad”.

Moses, el más pequeño de los dos, tiene hoy quince años

A pesar de su famosa familia y de su tiempo en el centro de atención, los niños mantuvieron una vida de perfil relativamente bajo. Teniendo en cuenta su edad, no se sabe mucho sobre ellos, por lo que parece que los intentos de sus padres de darles una infancia “normal” han funcionado.