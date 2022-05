“No se olviden”: el premonitorio video de Chris Martin años antes de la consagración de Coldplay

Chris Martin y Jonny Buckland se conocieron en la Universidad de Londres en 1996 y ya desde una primera mirada se convencieron de que tenían que formar una banda juntos. Lo que al principio surgió como una manera de pasar el tiempo entre examen y examen, con el paso de los meses se convirtió en lo único que a los dos amigos verdaderamente les importaba. Pectoraiz fue su primer nombre oficial pero para cuando Guy Berryman se sumó a la agrupación, decidieron cambiar a Big Fat Noises. Para 1997, el camino apenas comenzaba y la banda decidía cambiar nuevamente de nombre luego de que Will Champion se sumara como último miembro. Todo ese año se presentaron en clubes bajo la identidad de Starfish pero no fue sino hasta 1998 que adoptaron al hoy célebre Coldplay.

Seguían siendo estudiantes y con tantos cambios de nombre no sabían si Coldplay duraría como tal un año, meses o semanas. Sin embargo, lo que Chris Martin sí sabía es que sería un rotundo éxito. El 26 de junio de 1998, al cantante se le ocurrió una idea que ahora toma mucho más valor que en aquel entonces. Un clip premonitorio para muchos, una llama de esperanza para otros y un verdadero sueño para la banda.

Coldplay es hoy una banda exitosa pero mucho antes de serlo, uno de ellos confiaba más que nadie Instagram

“Nosotros, Jon Buckland, Chris Martin, Will Champion y Guy Berryman, más conocidos como The Coldplay, nos vamos a convertir en una gran banda. Esto va a salir en televisión nacional dentro de cuatro años. Ahora es el 26 de junio de 1998... el 26 de junio de 2002, Coldplay, o la banda, o como se llame en ese momento, va a ser conocida en todo el mundo. Vamos a ser muy famosos. Guy, Will, Jon y Chris. No se olviden”, decía un joven Martin a cámara en el campus universitario.

El video premonitorio de Chris Martin sobre Coldplay en 1998 - Fuente: Twitter

Con el tiempo, esa pequeña premonición se convirtió en realidad. El lanzamiento de Parachutes con los populares éxitos “Yellow” y “Trouble” le dieron al grupo una impensada notoriedad y para 2002 lanzaron A Rush of Blood to the Head con los temas “Clocks” y “The Scientist”, lanzamiento que fue el puntapié para una gira internacional que llevó a Coldplay a tocar en el festival Glastonbury y lograr, para 2003, ser elegidos por la revista Rolling Stone como la mejor banda del año.

Chris Martin se prepara para el tour de Coldplay y su llegada a la Argentina en octubre

El video del joven Chris Martin había tomado mucha relevancia. Parecía casi que en su entusiasmo diagramaba el futuro de su banda. Efectivamente tuvo que pasar el tiempo que él dijo para que se consagraban y quizás su cálculo falló por un año pero ser la mejor banda según la Rolling Stone no es algo fácil de obtener. Ahora, y de cara a lo que será su presentación en Argentina el próximo 25, 26, 27 y 28 de octubre, su video vuelve a ser de lo más visto y comentado. Coldplay es una de las bandas de origen británico más valoradas de la historia y sigue, en pleno 2022, más vigente que nunca.