Bob Dylan: sus canciones, la vida, la muerte y la hipertecnologización Fuente: Archivo

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2020 • 21:13

Después de cuatro años sin dar entrevistas (y a ocho de su último disco con canciones inéditas), el cantautor Bob Dylan habló con The New York Times y en esa extensa entrevista dio detalles de su nuevo disco, "Rough and Rowdy Ways", que se publicará el próximo viernes y del que ya dio tres anticipos . También habló de la actualidad de su país, especialmente del asesinato de George Floyd, cometido por un agente de la policía de Mineápolis. "Me produce unas náuseas sin fin el ver a George Floyd torturado hasta la muerte de esa manera. Fue extremadamente feo. Esperemos que la justicia llegue rápidamente para la familia de Floyd y para el país", aseguró. Además, se refirió a la pandemia coronavirus y al racismo en su país.

Premio Nobel de literatura y una de los grandes nombres de la música y la poética norteamericana del último medio siglo, durante su charla con el historiador Douglas Brinkley dijo que sus canciones provienen de un torrente de conciencia. "La mayoría de mis canciones recientes son así. Las letras son reales, tangibles, no son metáforas. Las canciones parecen conocerse a sí mismas y saben que puedo cantarlas, vocal y rítmicamente. Se escriben por sí mismas", aseguró.

La conversación con Brinkley puso a Dylan a, reflexionar sobre la muerte a partir de un verso de su reciente canción "I Contain Multitudes" que dice "Duermo con la vida y la muerte en la misma cama": "Pienso en la muerte de la raza humana. El largo y extraño viaje del mono desnudo... La vida de todos es muy transitoria. No importa cuán poderoso o fuerte seas, en cuanto a la muerte todos somos frágiles. Pienso en ello en términos generales, no de manera particular".

También habló del Covid-19. Aseguró que era un "indicador" de lo que sucederá en el futuro, pero no lo alineó con mandatos bíblicos. "Quizá estemos a las puertas de la destrucción" porque "la arrogancia extrema puede traer castigos desastrosos". "Hay muchas formas en las que se puede pensar sobre este virus. Creo que simplemente hay que dejarlo seguir su curso", agregó.

Bob Dylan: sus canciones, la vida, la muerte y la hipertecnologización Fuente: Archivo

Además, Dylan manifestó su preocupación por la "hipertecnologización" de estos tiempoa: "Eso ocurre por tener cierta edad", dijo, con 79 años recién cumplidos. "Los jóvenes no tienen esa tendencia. No tienen pasado, así que todo lo que saben es lo que ven y oyen, y creerán cualquier cosa. En 20 o 30 años a partir de ahora estarán a la vanguardia. Cuando veas a alguien que tiene 10 años, él tendrá el control en 20 o 30 años, y no tendrá ni idea del mundo que conocimos. La tecnología hace que todos seamos vulnerables. Pero los jóvenes no piensan así, no podría importarles menos. Las telecomunicaciones y la tecnología avanzada es el mundo en el que nacieron. Nuestro mundo ya está obsoleto".