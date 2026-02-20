Fue esposa de un jugador de la selección argentina y ahora confirmó su romance con un famoso torero

Tamara Gorro es una de las mujeres más bellas de España, que saltó a la fama en el año 2008 por su participación en el popular programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa. Pero además de su talento para el modelaje, la actuación y su breve paso como escritora, en el año 2010 su nombre fue portada de todos los medios internacionales por haber entablado una relación amorosa con Ezequiel Garay, el futbolista argentino que era considerado una de las grandes promesas del Real Madrid.

La modelo española y el futbolista argentino estuvieron más de una década en pareja (Foto: Instagram @tamara_gorro)

Luego de dos años de relación, la pareja decidió sellar su amor con un enorme casamiento en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, al que asistieron gran cantidad de figuras del espectáculo y el mundo del fútbol. Otro de los puntos por los que la pareja fue noticia se debió a que fueron una de las primeras celebridades en decidir tener un hijo mediante gestación subrogada después de nueve intentos fallidos para intentar concebir.

“Me pongo tanto en el lugar de las mujeres, hablo desde mi propia experiencia. Se pasa tan mal que una por gusto no recurre a eso. Mi hija sabe cómo fue gestada y mi hija te lo cuenta: ‘Yo estuve en una barriguita de la amiguita de mámá. No en la de mamá porque estaba malita, y luego cuando se puso buena tuvo a mi hermanito Antonio’. Lo irá entendiendo con el tiempo. Hay que darle naturalidad“, relató Tamara Gorro al programa Y ahora Sonsoles sobre cómo se dio el nacimiento de su primera hija Shaila.

La expareja tiene dos hijos, Shaila y Antonio (Foto: Instagram @tamara_gorro)

En 2018, Tamara logró tener a su primer hijo biológico, Antonio, y un año más tarde, en plena felicidad, la familia decidió organizar una segunda boda en las Islas Maldivas. Aunque todo parecía marchar muy bien para la pareja en diciembre de 2022, después de gran cantidad de idas y vueltas, ambos decidieron publicar un comunicado en conjunto para anunciar su separación definitiva, donde aclararon que su mayor prioridad siempre sería el cuidado de sus hijos.

Desde entonces, ambos decidieron continuar con sus obligaciones y mantener un perfil bajo. Sin embargo, todo se revolucionó esta primera semana de febrero cuando la modelo fue captada en Dubái muy acaramelada con Cayetano Rivera, uno de los toreros más famosos de España.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro fueron vistos juntos en Dubái (Foto: Instagram @tamara_gorro y @cayetanorivera)

Al volver a su programación habitual como colaboradora del programa Sonsoles Ónega, la mediática no pudo evitar hablar sobre este nuevo romance y confirmó que Cayetano es su novio actual. “Vengo un poco morena. He estado con ese cañón de hombre”, dijo entre risas, al ver que la producción ponía una imagen de su enamorado en el estudio.

A pesar de la euforia que generó en el estudio conocer que Tamara se dio una nueva oportunidad al amor, la mujer fue clara al decir que no quiere brindar detalles de su vida íntima, ya que ambos son personas con una historia personal muy reservada. “Sé dónde trabajo. Estoy aquí porque quiero, nadie me ha obligado a decir nada. Sé a lo que vengo. Es verdad que a mí hay situaciones que me han abrumado”, explicó sobre cómo reaccionó a los primeros titulares que circularon al respecto.

“No voy a hablar de nada mío sentimental, porque no quiero y porque puede haber una segunda persona a la que no le guste”, dijo y señaló a su novio. Para cerrar, agregó: “Tengo una vida privada que no me gusta que se sepa”.