Bob Dylan presentó otro anticipo de su nuevo disco, que ya tiene fecha de salida

Bob Dylan le puso fecha a la salida de su nuevo disco Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 14:33

Prueba de que Bob Dylan no se rige por las reglas del mercado para desarrollar su carrera musical (una que lleva más de cinco décadas) es el reciente anuncio de un nuevo disco , que saldrá el 19 de junio, bajo el título de Rough and rowdy ways . Y, como para generar más expectativa en sus seguidores, el juglar norteamericano dio a conocer un tercer anticipo: el single "False Prophet".

Si esperó ocho años para publicar temas nuevos (o, en realidad, inéditos) pudo haber elegido un tiempo menos convulsionado para un estreno de estas características. Pero Dylan (¿o su disquera?) tiene sus propias reglas y hasta, quizá, haya considerado que la cuarentena que se vive en muchos lugares del mundo sea un buen momento para escuchar un álbum doble, que es lo que ahora trae entre manos. De este álbum ya hubo dos anticipos "I contain multitudes" (presentado el 17 de abril, con un título tomado del poema de Walt Whitman "Song of Myself"), y " Murder Most Foul" (primer estreno del nuevo CD, subido a plataformas y redes el 27 de marzo) que sorprendió a sus fans por ser una obra de casi 17 minutos en la que subraya algunos tópicos de la historia estadounidense más reciente con el asesinato del presidente J.F. Kennedy como eje del relato.

El anuncio sobre la fecha de publicación que hizo el sello Columbia corte un impasse de ocho años desde la publicación de Tempest (2012). Sus últimos discos no fueron álbumes de composiciones propias sino de versiones del "Great american songbook": Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) y Triplicate (2017).

Bob Dylan ha lanzado siete álbumes de estudio en los últimos 23 años; un período creativo que también incluyó la grabación de una composición ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, "Things Have Changed", de la película Wonder Boys en 2001; y un libro de memorias que se convirtió en uno de los más vendidos en todo el mundo, Chronicles Vol. 1.