Habló el joven que metió un dron en la casa de Gran Hermano: “Me preparé meses para esto”

escuchar

Desde el inicio de esta nueva edición de Gran Hermano (Telefe), el “afuera” se hizo presente en la casa de diversas maneras. Con ingresos de antiguos y nuevos participantes pero también con diversas “intrusiones” de parte del público: pelotas con mensajes, gritos, carteles y hasta la clandestina entrada (a la terraza) de un conocido tiktoker.

Ahora otro joven decidió decir presente de una manera muy singular: metió un dron dentro de la casa. Lo hizo, según explicó, para promocionar una de sus últimas canciones ya que, además de seguidor del programa, Martín Lema es cantante.

El joven, además, tiene cierta trayectoria en el mundo de Gran Hermano. Semanas atrás, el intérprete uruguayo protagonizó un verdadero escándalo al ser vinculado con Camila Medina, hermana de Thiago, participante del reality, al mismo tiempo que mantenía un noviazgo con la actriz Noemí Alan, motivo por el cual el romance terminó en medio de un gran revuelo mediático.

Ahora, la polémica vuelve a rondar al joven tras el comentado vuelo de un dron sobre el patio de la “casa más famosa del mundo”.

Matías Lema ingresó un dron en la casa de Gran Hermano

El domingo por la tarde, los participantes disfrutaban del calor en Buenos Aires en patio de la casa de Gran Hermano, cuando su tranquilidad habitual se vio interrumpida al visualizar un aparato volador que rápidamente identificaron como un dron, que tiene la capacidad de filmar lo que captura.

En este caso, además, contenía un parlante del que se escuchaba una canción que pasó desapercibida por los jugadores. Alfa intentó derribar al dron, pero no tuvo éxito. Mientras, Julieta, Daniela y Camila observaban la situación inesperada con gran incógnita.

“Me preparé meses para esto. Empecé con uno de juguete, que no se compara con un profesional por la cámara y el manejo. Después tomé clases, no fue fácil”, reveló Matías Lema en diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live). El joven aseguró que planificó la estrategia para generar una repercusión y difundir su material musical.

Para ello, tuvo una importante preparación para cumplir con su cometido, por ello tomó clases para manejar y prácticas cómo es el funcionamiento correcto del dron y cuando aprendió a usarlo compró un artefacto que cumpla con las funciones que necesitaba. Una vez que dos intentos fallaron, en el tercero lo logró. Sin embargo, se enfrentó a una dificultad. “Me costó un h.... encontrar la casa, no fue fácil y cuando lo metí no podía creerlo”, relató.

Habló el responsable de ingresar un dron a la casa de Gran Hermano

La odisea no solo indicia a que el artefacto llegara a destino sino poder mantenerlo en el lugar el tiempo estipulado, lo que lo enfrentaría a las medidas de seguridad del reality. Pero contrario a lo imaginado, no debió enfrentarse a este problema. “Yo lo tiré, lo ingresé, estuve 10 minutos en la calle y no pasó ni un policía ni seguridad. Hice algo que fue divertido para publicitar mi canción pero tranquilamente puede ir cualquier loco y tira una bomba, no hay seguridad”, expresó con preocupación.

LA NACION