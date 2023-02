Gran Hermano: Agustín y Thiago protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Hasta acá llegué”

escuchar

Se vivió un tenso momento entre Agustín Guardis y Thiago Medina en Gran Hermano. Ambos eliminados de la casa estuvieron en una de las galas del programa y tuvieron un fuerte desencuentro luego de que al novio de Daniela Celis le consultaran sobre qué pensaba acerca de su excompañero de convivencia.

El reality continúa y tiene a todos expectantes. En la gala de eliminación del domingo, Julieta, Ariel, Marcos y Nacho se enfrentan en la placa para someterse al voto de la gente y así determinar quién es el nuevo eliminado del programa.

Mientras todo esto sucede dentro de la casa, las emisiones también dan que hablar por lo que sucede afuera. Luego de ser eliminados, los “hermanitos” son convocados a presentarse en el estudio de Gran Hermano para opinar sobre distintas cuestiones de lo que ocurre en el programa. En esta ocasión, Thiago y Agustín compartieron la pantalla y, rápidamente, se levantó la temperatura.

Todo ocurrió cuando Thiago empezó a reírse mientras el otro exparticipante del certamen explicaba su estrategia. A partir de esta situación, surgió la pregunta de Robertito Funes Ugarte -quien estuvo a cargo de la emisión como conductor- sobre qué se le venía a la cabeza cuando escuchaba a Agustín hablar. “Es un bol...”, respondió sin quitar la sonrisa de su rostro.

Gran Hermano: Agustín y Thiago se cruzaron en vivo

Al escuchar esto, Guardis estalló y no ocultó su enojo por el insulto. “No me parece que me faltes el respeto así”, contestó en el inicio de la discusión. “Perdón, pero ¿qué querés que te diga?”, lanzó Thiago sin bajar la apuesta.

A partir de allí, Medina se justificó en decir “las cosas de frente” y en que Robertito le había consultado su pensamiento. Lejos de calmarse, Agustín se vio irritado por esta explicación y tomó la palabra para dejar en claro que le molestó ser tratado de esa manera: “Hasta acá llegué”.

Agustín Guardis y Thiago Medina tuvieron un fuerte cruce en Gran Hermano Captura

En esa misma línea, se dirigió a Thiago y aseguró que podría decir muchas cosas al aire para afectarlo, pero que elige no hacerlo. “Yo te puedo decir un montón de cosas a vos que te pueden llegar a doler”, lanzó desafiante. Ante la invitación de Medina a que las diga, Agustín volvió a responder de forma contundente: “No, porque yo no soy como vos”. Y entonces, Guardis cerró la discusión: “La falta de respeto guardatela. Opiná sobre lo que pienso si te gustó o no, pero no me faltés el respeto”.

El clip de ese momento fue reproducido en redes sociales y generó mucha repercusión, al igual que ocurre con gran parte del contenido relacionado a Gran Hermano. A partir de la difusión en Twitter, muchos usuarios se pusieron del lado de Agustín y aseguraron que Thiago le faltó el respeto a su compañero al contestar de esa manera.

De todos modos, aunque la mayoría de las respuestas fueron en ese sentido, hubo otros que aprovecharon la ocasión para cuestionar al oriundo de La Plata, especialmente por varios de los comentarios que hizo cuando aún estaba dentro de la casa de Gran Hermano.

LA NACION