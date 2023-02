Gran Hermano: Ariel reveló en El Debate cuál fue su estrategia de juego, pero lo liquidaron con una pregunta

escuchar

Ariel Ansaldo se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano (Telefe). Había ingresado al reality el 15 de diciembre, en la instancia de repechaje. Su participación en el juego generó controversias por sus actitudes y sus constantes enfrentamientos con Alfa, con quien protagonizó fuertes discusiones que causaron malestar en la convivencia. Ya fuera del programa, invitado a El Debate, remarcó que estas peleas fueron parte de su estrategia, ya que quería “desgastar” a Walter.

Con el 55,21 % de los votos, Ariel dejó el reality en un mano a mano con Julieta, que obtuvo el 44,79 %. Las últimas nominaciones lo habían dejado en placa, pero hasta ese momento contó con el apoyo del público.

“La última semana se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era aguantar, que se desgaste Alfa”, lamentó el participante al revelar que su estrategia de juego comenzaba a dar sus frutos. No obstante, quedó en mitad de camino por su reciente eliminación.

Ariel y Alfa protagonizaron fuertes peleas en la casa de GH (Captura video)

Al escucharlo, Marisa Brel fue contundente y le preguntó: “¿Por qué no lo fulminaste a Alfa?”. Ante esto, el parrillero respondió: “Porque soy un pelo... esa era una de mis debilidades, que no le agarraba la mano a las nominaciones”.

Sin embargo, Ariel dejó una huella importante, sobre todo por ser el jugador que enfrentó constantemente a Alfa, uno de los fuertes líderes de la casa. Sobre sus reiteradas peleas, detalló: “Eran porque en serio había cosas que se podían manejar y yo trataba de dar el ejemplo. Las plantadas eran porque ya tenía los hue... al plato”. En esa misma línea, reconoció que en ocasiones tomó otra posición ante las situaciones que se daban en la convivencia: “No la careteaba, había cosas que tanto no me molestaban. También empecé a tomar distancia porque si no, no se puede”.

Asimismo, aseguró que su estrategia de juego nunca fue eliminar directamente a Walter, pero sí “desgastarlo” en su paso por el programa. “Si se iba Alfa, la casa hubiera estado en otra sintonía que a mí me hubiera gustado más, donde todo el mundo podía ser más ellos mismos. Él no te dejaba hablar”, concluyó al definir la personalidad de su rival, que tanto incide en la convivencia y el juego de los participantes.

LA NACION