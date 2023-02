El incómodo cara a cara de Romina y Alfa en Gran Hermano: enojo, discusiones y pase de facturas

escuchar

Los ánimos no son los mejores en la casa de Gran Hermano (Telefe), debido a los nuevos enfrentamientos entre los participantes, por el estrés del juego, las nuevas estrategias y el peso de la convivencia. En este contexto, Gran Hermano propuso una actividad en vivo en la que los participantes -caracterizados de diversos personajes- debían hablar de sus compañeros, al señalar una virtud y un defecto de cada uno de ellos. Este momento no fue nada ameno para Alfa y Romina cuando tuvieron que cumplir con la consigna: se dijeron de todo cara a cara, luego de su distanciamiento tras una pelea.

“Acá en la casa me aferré mucho a él, pero la realidad es que hoy no estamos bien”, soltó Romina durante la transmisión en vivo a cargo de Santiago del Moro. “Cuando él estuvo mal yo estuve, y cuando yo estuve mal pasó todo lo contrario”, agregó en clara referencia a la última pelea con su compañero, en la que él la acusó de utilizar la imagen de sus tres hijas para “dar lástima”. Estas palabras generaron gran enojo por parte de la exdiputada, que no aceptó las disculpas de su compañero y reafirmó su postura frente al conductor, mientras Alfa apuesta a que podría haber una reconciliación.

“Él tiene su pensamiento, yo no lo comparto, y a mí pelear me hace muy mal, capaz que afuera no sé, podemos llevarnos mejor. Hoy elijo llevarnos bien en la convivencia y que no avance más que eso porque me da miedo que vuelva a pasar lo mismo”, dijo Romina al dejar en claro que pondrá voluntad para que no haya más conflictos. A su vez, descartó retomar su cercano vínculo con su compañero. Ante estas palabras, Alfa, con gesto adusto, prefirió el silencio.

