Habló la esposa del paciente de Aníbal Lotocki que murió en 2021: “Me enfurece que siga trabajando”

En abril del 2021, el empresario Rodolfo Cristian Zárate murió luego de someterse a una cirugía en la Clínica Cemeco en la que fue intervenido por el médico Aníbal Lotocki. A más de un año de aquel momento, la viuda Romina Sicoli dio una entrevista en A la Tarde (América) y se refirió al cirujano quien, en estos momentos, está en boca de todos por su mala praxis a Silvina Luna.

Aníbal Lotocki fue procesado sin prisión preventiva hace 22 días por el juez Luis Schelgel, quien lo consideró autor de homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate cuando le practicó una dermolipoctomía, una cirugía que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.

No obstante, esta no fue la única causa que lo llevó a su mala fama y al apodo de “cirujano de los famosos”. En febrero del año pasado había sido condenado a la pena de cuatro años de prisión tras haber sido culpable del delito de lesiones graves, donde las víctimas fueron Estefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Silvina Luna, quien en estos momentos pelea por su vida a causa de una insuficiencia renal generada a raíz de la cirugía estética.

En este contexto, Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde, dialogó con Romina Sicoli, viuda de Cristian Zárate. “Me enfurece verlo tan relajado y no puedo creer que siga trabajando, que no le hayan quitado la matrícula en base al fallo sobre las chicas, ¿no? Y que la justicia no haya prestado atención a las cosas que fueron denunciando en su momento”, introdujo la mujer.

Aníbal Rubén Lotocki, el médico cirujano, en un video de Instagram hablando sobre la mala praxis Instagram: @drlotockianibal

Luego se refirió al caso de su pareja, quien falleció a sus 50 años: “Si la justicia hubiera actuado, Cristian no estaría muerto, por ejemplo (...) La mujer sale a decir que él está angustiando y no le creo porque sigue trabajando. Cuando estuvo un mes detenido por la muerte de Cristian, salió y subió una foto de Instagram brindando, así que angustiado no creo que esté”.

Diego Esteves, panelista del programa, quien dialogó con Liliana Lombardo, abogada de Lotocki, señaló lo que le manifestó la licenciada. “La causa de la muerte de tu pareja era por una cardiopatía, que tenía el 75% de una arteria tapada y que eso en los exámenes prequirúrgicos no se pueden saber. Y que además tenía cirrosis, no sé si tiene algo que ver”.

Sin embargo, esto poco le importó a Romina y respondió tajante: “Las bol... que diga ella me tienen sin cuidado. Yo me agarro del informe que presentó el fiscal y que dice todo lo contrario”.

Por último, la viuda explicó la cantidad de faltantes que tenía el médico Aníbal Lotocki a la hora de llevar adelante la cirugía. “Le hizo una lipectomía y lo abrió dos veces en menos de 18 horas porque hubo un problema. No tenían sangre, lo operó en una clínica que estaba clausurada desde el 2017. No tenía útil, no tenía cómo trasladarlo, le hicieron una traqueotomía ellos”, concluyó.

Como la sentencia condenatoria ni el procesamiento están firmes, Aníbal Lotocki todavía puede ejercer la práctica de la medicina. Mientras el médico, de 53 años, sigue con el proceso judicial, las víctimas de la mala praxis viven un calvario, como por ejemplo, Silvina Luna, quien en estos momentos está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano.

