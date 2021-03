¿Hay amor? El pícaro intercambio entre Neymar y Emilia Mernes

Los rumores de una relación incipiente entre Neymar y Emilia Mernes parecen no tener fin. Tras varios meses de comentarios pícaros, y pese a que ya negaron que no hay nada entre ellos, lo cierto es que mediante redes dejan mucho que desear. “Yo aquí, tu allá”, fue una de las frases de la artista que provocó el comienzo de un sin fin de reacciones.

La red elegida fue Twitter, espacio en el que miles de personas pueden interactuar entre sí sin restricción alguna. Allí, con un corto pero intenso mensaje, Neymar optó por consultarle públicamente el sentido de las palabras y esto causó furor alrededor del mundo. “¿Y por qué eso?”, le tuiteó el jugador junto a un emoji de risas.

El ida y vuelta en Twitter de Emilia Mernes y Neymar

El “indiferente” ida y vuelta no pasó desapercibido y automáticamente los rumores y “escenas” que evidencian el romance que existe entre ellos volvió a estar en circulación. Sin embargo, a pesar de que ninguno le respondió a los fanáticos, la morocha fue por más y coronó su bomba virtual con un picante comentario final: “Vos sabes por qué”.

Los likes y comentarios entre ellos van y vienen. Pese a que el futbolista no pierde oportunidad en dejar su rastro por alguno de los canales de Emilia, hace poco en una entrevista con Revista Gente la joven de 24 y años oriunda de Entre Ríos fue contundente al expresar que no era la novia. “Somos muy buenos amigos con Neymar. Él es un amor. Es una persona muy genuina, simple. Nos conocemos hace dos años más o menos, él me conoció por mi música y me escribió por eso. Y a partir de ahí nunca más cortamos vínculo así que yo lo quiero mucho. Es una gran persona”, supo comentar.

LA NACION