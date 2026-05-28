Neymar tiene en vilo a Brasil a días del debut en el Mundial: se confirmó la gravedad de su lesión

El médico de la selección de Brasil confirmó este jueves cuál es la lesión que tiene Neymar y el tiempo que le demandará la recuperación. El 10 sufrió una lesión muscular de grado 2 en una de sus pantorrillas que lo sacará de las canchas entre dos y tres semanas. Con esta información, y a 14 días del inicio del Mundial, las cuentas no les cierran a los brasileños, que temen que el astro de 34 años se pierda el debut en el máximo torneo del fútbol.

Si Neymar se recuperara a tiempo del desgarro en el gemelo, llegaría con escasa actividad al primer partido de Brasil, que disputará el sábado 13 de junio contra Marruecos, por el Grupo C, que también integran Escocia y Haití. Neymar ya se perderá los amistosos que Brasil jugará contra Panamá, este domingo en Río de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

Brasil en vilo por Neymar a días del debut en el Mundial: se confirmó cuál es su lesión. Martín Mejía - AP

Una resonancia magnética “identificó una lesión muscular de grado dos. Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberado”, dijo el médico Rodrigo Lasmar en declaraciones a la prensa local en el complejo de Granja Comary, próximo a Río de Janeiro, donde la selección brasileña inició este miércoles su concentración para la Copa Mundial.

Neymar se lesionó durante el partido de Santos contra el Coritiba en el Neo Química Arena, correspondiente al Brasileirao. El número 10 de Peixe sufrió una lesión en la pantorrilla y la información preliminar del equipo paulista indicaba una lesión leve sufrida 10 días antes, y que el delantero estaría en condiciones de presentarse en Teresópolis.

Ayer, la Confederación Brasileña de Fútbol había informado que Neymar no participó en la sesión de entrenamiento a puerta cerrada de la selección brasileña en el centro de entrenamiento. Si bien el 10 se presentó junto con otros 22 compañeros, se abocó a hacerse los correspondientes estudios médicos con el fin de determinar la gravedad de la lesión.

En una entrevista con la agencia Reuters a principios de mayo, Ancelotti dejó claro que la reputación por sí sola no garantizaría el puesto de Neymar. AFP / Getty Images

Lo que se pierde Neymar

Brasil celebrará tres entrenamientos más en Granja Comary antes del partido ​amistoso de este domingo contra Panamá en el Maracaná. El técnico Carlo Ancelotti tiene tres bajas para ese encuentro de preparación. Es que los defensores Gabriel ⁠Magalhães y Marquinhos, junto con el delantero Gabriel Martinelli, participarán en la final de la Champions League que se jugará este sábado entre Arsenal y Paris Saint-Germain.

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles en 128 partidos, no juega con su selección desde 2023. Su regreso se produjo en medio de un escrutinio sobre ‌su estado físico y su rendimiento tras años de lesiones y un paso decepcionante por el Santos.

Luego de enfrentarse a Panamá, Brasil se medirá con ‌Egipto en Cleveland en su último partido amistoso antes de debutar en ⁠el Mundial. En una entrevista con la agencia Reuters a principios de mayo, Ancelotti dejó claro que la reputación por sí sola no garantizaría el puesto de Neymar.