Baby Etchecopar: "Hay muchos negocios detrás del coronavirus en la Argentina"

El conductor se expresó en duros términos por las medidas del Gobierno para atenuar la crisis que genera el coronavirus Crédito: A24.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 12:49

"Hay muchos negocios detrás del coronavirus en la Argentina" , dijo Baby Etchecopar en su editorial de este lunes en Basta Baby (América 24). El conductor criticó con dureza el escándalo de sobreprecios que el Gobierno pagó en la compra de alimentos para sectores de bajos recursos en el marco de la cuarentena para intentar controlar la propagación de coronavirus .

"La realidad es cómo se hacen los negocios. Cómo es lo de los fideos. No pensemos que fue un error. Ni que los compraron de casualidad, ni que fue de apuro entonces no se dieron cuenta", dijo en el comienzo de su editorial.

"No fue Arroyo y dijo: 'Deme 200.000 kilos de fideos. ¡Métale que la gente tiene hambre!'. No. Acá hubo un negociado como en muchas cosas", afirmó Etchecopar y agregó: "Ustedes se van a enterar, cuando les baje la fiebre, la cantidad de negocios que se hacen con el alcohol en gel, la cantidad que se hacen con los barbijos, con todo" .

El conductor también apuntó sus dardos contra el Presidente. " Alberto Fernández dijo: 'Volvimos mejores'. Sí, los otros esperaron 12 años para llevarse todo. Estos de arranque", sostuvo. "Es una vergüenza y creo que tiene que haber una condena ejemplar inmediata. Digo mañana para los chorros que le afanaron a los pobres los kilos de fideos", agregó.

Licitaciones

Etchecopar improvisó un análisis sobre el proceso de compras que realiza el Estado. "Las licitaciones que usted paga, de los fideos hoy, de los bozales mañana, se pone un tipo en una mesa con cinco o seis sinvergüenzas, chantas", afirmó.

En ese sentido conductor sostuvo: "Nos siguen robando igual que hace 40 años cuando empezó Alfonsín. Como nos han afanado en la democracia, de Alfonsín para acá, para que no se ofenda ningún ladrón que lo dejamos afuera".

Fiel a su estilo, Etchecopar aseguró que "nos han robado en la época de [Carlos] Menem con las armas. Nos han robado de [Fernando] De la Rúa con los sushis, pizza y champagne. Los Kirchner con todo. Con las inundaciones se afanaron todo. Primero se afanaron los caños, después se afanaron lo que les mandábamos".

"Yo pensé que iban a esperar 200 o 300 muertos más para empezar a robar. Pero de arranque no más, empezaron a afanar con los alimentos" , dijo y agregó: "No me quieran convencer mañana que no robaron. No vengan mañana a dar una excusa o a rajar a un ministro. Yo quiero presos".

"Ya demasiado que mataron a un montón de gente el viernes cuando los mandaron a todos juntos a cobrar. Que eso a otro Gobierno le hubiese costado la renuncia", dijo en referencia a las largas filas de jubilados y pensionados que se aglomeraron en las cercanías de las sucursales bancarias para cobrar en el primer de atención al público desde el inicio de la cuarentena por coronavirus.

Respiradores

Etchecopar también le dedicó parte de su editorial al faltante de respiradores y criticó el programa de televisión solidario que emitieron en conjunto los canales de aire para recaudar dinero para donar al sistema de salud porque, según él, no juntaron suficiente dinero.

"Después del gobierno de Cristina Kirchner tendríamos que tener respiradores para venderle a China. Tendríamos que estar parados arriba de los respiradores. Los hospitales tendrían que estar preparados con camas. Pero no, se enfermó la hija y la mandó a Cuba. Osea, la medicina una m..." , aseguró.

Además, sostuvo: "Realmente creo que pueden comprar cuatro o cinco respiradores con los que se juntó. Y la que se llevaron los que produjeron, porque costó $27 millones. Juntaron $50 millones, que habrá puesto $25 millones los amigos de Alberto y $25 millones de publicidad".

"Por un lado, ganan un palo con el programa y, por el otro lado, se afanan tres palos con los fideos", dijo Etchecopar y agregó: "Si todo lo que nos robaron, no lo hubieran robado, nosotros no necesitábamos ni comprar fideos, ni hacer un teletón".

"Están haciendo leña del árbol caído. ¿Y quién es el caído? El pobre que se va a infectar, nosotros que venimos a laburar. El cinismo al más alto nivel", sostuvo indignado.

"Va haber muchos muertos. Y mientras caen los muertos, están los que negocian con los respiradores", afirmó Etchecopar.

"¿Qué pasó con la fábrica que tomó Ginés González García de respiradores? ¿A dónde están? ¿Cuántos llegaron a Mendoza? ¿Cuánto se está fabricando? ¿Cuánto cuesta y cuántos se van a vender?", se preguntó.

Sobre el final de su editorial, Etchecopar afirmó que "este es un país de egoístas, roñosos, inescrupulosos y sinvergüenzas, y encima payasos" y agregó que "hay muchos negocios detrás del coronavirus en la Argentina".