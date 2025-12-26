Lali Espósito confirmó este viernes una segunda fecha en el estadio de River Plate para el próximo 7 de junio de 2026. La artista agotó en solo dos horas y media las localidades para su presentación inicial del 6 de junio con una venta de tickets que inició este viernes a través de la plataforma digital All Access.

Cuánto cuestan las entradas para el show de Lali Espósito en River

Los valores de los accesos oscilan entre $50.000 y $130.000 según la ubicación elegida dentro del predio. Los interesados disponen del siguiente esquema de precios:

Platea Sivori alta: $50.000 + recargo de servicio

Platea Sivori media: $80.000 + recargo de servicio

Plateas San Martín y Belgrano altas: $75.000 + recargo de servicio

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $110.000 + recargo de servicio

Campo general: $70.000 + recargo de servicio

Campo delantero: $130.000 + recargo de servicio

Los valores para presenciar las funciones en el Monumental comienzan en cincuenta mil pesos más el costo de servicio

El estadio Monumental recibirá a miles de seguidores que agotaron la primera jornada en tiempo récord. Lali celebró el suceso en su perfil de la red social X: “¡No puede ser!!! ¡Agotaron un River en 2 horas y media! Tenemos segunda fecha!!! Vamos por el pogo más grande de todos”. El anuncio oficial sobre el desembarco en el estadio de Núñez ocurrió el 23 de diciembre. En esa fecha, una cuenta regresiva en su perfil de Instagram anticipó el evento musical del próximo año.

Proceso de compra y beneficios bancarios

El expendio de los tickets para la nueva fecha del siete de junio de 2026 comenzó de forma inmediata este viernes. Los usuarios deben acceder al sitio web oficial de All Access para realizar la fila virtual. El sistema habilita la compra tras la validación de los datos personales de cada interesado.

Los clientes de Banco Galicia cuentan con una ventaja competitiva durante el proceso de adquisición. La entidad financiera ofrece la posibilidad de abonar el importe total en seis cuotas sin interés. Este beneficio aplica para las compras realizadas con tarjetas de crédito del banco durante el periodo de preventa y venta general.

La artista confirmó el colapso de la primera fecha en apenas dos horas y media a través de su cuenta de X (@lalioficial)

La demanda masiva refleja el crecimiento de la convocatoria de la intérprete de Disciplina. Durante el último año, la cantante completó cinco funciones en el estadio de Vélez Sarsfield. La transición hacia un recinto de mayor capacidad representa un hito en su trayectoria profesional. Lali Espósito expresó su gratitud a través de un video donde invitó a sus seguidores a soñar con el pogo de su canción “Fanático”.

Cómo es el paquete exclusivo Atendiendo al demonio

La organización dispuso una alternativa de acceso premium denominada Atendiendo al demonio para los seguidores que buscan beneficios adicionales. Esta opción incluye el acceso al sector de campo delantero, que es la ubicación más cercana a la estructura escénica. Los compradores de este servicio especial obtienen prioridad para el ingreso anticipado al predio.

El kit Atendiendo al demonio ofrece ingreso anticipado y mercadería oficial para los sectores de campo delantero

El combo especial contempla la entrega de un kit de mercadería oficial con diseños exclusivos de la artista. Los beneficiarios reciben también un equipo de supervivencia pop y una credencial de carácter conmemorativo. La cantante agitó el fenómeno en redes sociales con un mensaje sobre la mística de sus próximos conciertos: “¡La fiesta del pop se apodera de River! Prepárense para atender al demonio”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.