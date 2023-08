escuchar

En las últimas horas, los portales de noticias de todo el mundo se inundaron con titulares que afirmaban que Heidi Klum solo ingería 900 calorías por día para poder mantener su figura. Enojada con este rumor, la modelo salió a desmentirlo y aseguró que tiene una buena alimentación y que consume más que eso.

“Acabo de llegar a casa y algunos amigos me están enviando estos artículos que se han escrito en donde afirman que solo como 900 calorías por día”, comenzó diciendo en un video compartido en sus historias de Instagram el martes por la noche. “ Primero, quiero decir que no recuerdo haber tenido que contar mis calorías nunca en mi vida. No crean todo lo que leen ”.

La jurado de America’s Got Talent luego redobló la apuesta afirmando secamente: “ Que quede en claro que no cuento mis calorías ”, dijo un tanto molesta. Klum, de 50 años, también se defendió por mostrar cuánto pesa durante un juego que realizó días atrás con sus seguidores, en donde respondía las preguntas que le hacían. “Alguien me consultó cuánto pesaba y yo me subí a la balanza y mostré el número”, explicó sobre los 62 kilos que mostraba el aparato.

“No sé. La gente simplemente junta cosas que andan dando vueltas y escribe un montón de porquerías, y es realmente triste porque ya no hay periodismo de verdad”, se quejó. La modelo y conductora alemana continuó criticando a la gente que “inventa historias” que pueden ser perjudiciales para los demás. “ Una persona lo escribe y luego todo el mundo se agarra de eso y es realmente triste porque, ya saben, la gente lo lee y piensa que es verdad y posiblemente siga el consejo, y eso no es bueno ”, añadió.

El periódico británico Daily Mail fue el primero que informó que la supermodelo había recurrido a una dieta sorprendentemente baja en calorías después de que ella compartiera su rutina de comidas durante el ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores. Al parecer, allí Klum contó que empieza la mañana con un desayuno compuesto por tres huevos escalfados en un caldo de pollo caliente.

Según el Instituto Nacional del Corazón, la Sangre y los Pulmones, el índice de masa corporal (IMC) de Klum está dentro de lo normal dada su estatura de 1,70 metros. Pero las críticas a su dieta surgieron porque los expertos médicos recomiendan a las mujeres una ingesta diaria de 2000 calorías.

En 2008, la modelo admitió que hacía pequeñas comidas cada tres horas, que nunca comía después de las 8 de la noche y que ingería una manzana cada vez que tenía hambre, para picar algo. Pero con el paso de los años, las restricciones de Klum se han relajado y ha sido menos estricta con su plan de comidas, sin dejar de disfrutar de platos saludables.

“Al principio, tenía que ser disciplinada con la comida y ahora estoy tan acostumbrada que sigo comiendo sano”, dijo a Red Magazine en 2020. “Hay muchas opciones, solo tenés que elegir las cosas correctas”, añadió.

Klum busca ser responsable no solo por sus seguidores, sino por sus hijos, quienes siguen de cerca sus hábitos. Leni, la mayor de los cuatro herederos de la modelo, está siguiendo sus pasos en el modelaje, un mundo en donde la alimentación es un tema sensible. “La vengo ayudando con los tratos que hace y sé que tiene muchas cosas en proyecto”, revelaba hace un tiempo la modelo al hablar de su primogénita, que a su corta edad ya fue tapa de la edición alemana de Vogue, junto a su madre, y de la revista Glamour, en su edición alemana. Además de Leni, Klum es madre de Henry, Johan y Lou, quienes nacieron del matrimonio entre Klum y el cantante Seal.

