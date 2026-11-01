Heidi Klum se disfrazó de su propia mano para Halloween y dejó a todos en shock

Cada 31 de octubre se celebra en el mundo Halloween, conocido también como Noche de Brujas, por lo que la atención se centra en los festejos de las celebridades. En esta ocasión, la icónica fiesta anual de Heidi Klum cumplió su 25.º aniversario en el restaurante Cathédrale del hotel Moxy East Village, Nueva York. Allí se reunieron diversas figuras del espectáculo; sin embargo, la anfitriona volvió a acaparar todas las miradas con sus acostumbradas y extravagantes producciones.

Heidi Klum es considerada "La Reina de Halloween" John Locher - Invision

La modelo alemana llegó al lugar dentro de un camión lleno de señales de alerta en tono rojo y actores con trajes protectores de color amarillo asistieron su descenso ante la mirada de la prensa.

Su disfraz consistió en una mano cortada y sangrante, con su propia cabeza ubicada en la palma de la misma. El atuendo incluyó dedos largos, anillos llamativos, manicura roja y una muñeca repleta de sangre. Tal como explicó en las entrevistas previas a la fiesta, se trató de una recreación detallada de su propia mano; idea que comenzó a gestarse hace un año, incluso antes de la edición anterior, cuando se puso en la piel de Medusa.

Su disfraz consistió en una mano cortada y sangrante, con su propia cabeza ubicada en la palma de la misma (Foto: Instagram/@heidiklum)

“A veces una idea surge muy temprano, y otras veces todavía estoy pensando en qué hacer cuando se acerca Halloween”, le dijo la modelo a Vogue.

La modelo alemana llegó al lugar dentro de un camión lleno de señales de alerta en tono rojo y actores con trajes protectores de color amarillo asistieron su descenso ante la mirada de la prensa (Foto: Instagram/@heidiklum)

Y continuó: “Recuerdo intentar explicársela a mi diseñador de vestuario, Mike Marino, y él básicamente me dijo que primero necesitaba concentrarse en Medusa”.

Marino, diseñador de efectos especiales de maquillaje galardonado con un Emmy por su trabajo en la serie El Pingüino, fue quien llevó adelante la producción. Según explicó, el equipo utilizó registros escaneados del cuerpo de la modelo para lograr una reproducción fiel. “Quería que todo fuera lo más realista posible: la anatomía, las venas, los músculos, todos los pequeños detalles que hacen que una mano parezca real”, comentó Klum a la revista.

En ese sentido, es que el disfraz incorporó detalles personales: la recreación del anillo de compromiso y la alianza de casamiento de la modelo, así como un tatuaje de uno de sus dedos.

“Quería que todo fuera lo más realista posible: la anatomía, las venas, los músculos, todos los pequeños detalles que hacen que una mano parezca real”, comentó Klum a la revista (Foto: Instagram/@heidiklum)

Meses antes de la celebración, Heidi anticipó a People que su propuesta visual sería bastante sangrienta. Para la ocasión, se asoció con la marca Apothic Wines en una colección de edición limitada denominada Apothic x Heidi Klum Type ‘A’ Blood Bags, una serie de bolsas inspiradas en los recipientes de sangre hospitalarios que también se distribuyeron durante la noche.

A diferencia de ediciones anteriores, Tom Kaulitz, esposo de la presentadora, no participó del evento. En años recientes, ambos coordinaron sus atuendos: en la edición anterior, Klum lució como Medusa y Kaulitz como un soldado griego de la antigüedad convertido en piedra.

Heidi Klum como Medusa junto a su marido como un soldado griego de la antigüedad convertido en piedra (Foto: Instagram/@heidiklum)

Entre los personajes y criaturas que Klum encarnó a lo largo de los 25 años de su fiesta se encuentran E.T., Fiona de Shrek, Jessica Rabbit, el hombre lobo del videoclip de Michael Jackson para “Thriller”, un pavo real, un gusano y una mariposa.

Distints versiones Heidi Klum de Halloween

Al ser consultada sobre cómo cierra sus noches de Halloween, la modelo reconoció ante Vogue que, tras horas dentro del traje, llega el momento en que quiere quitárselo. “El 1 de noviembre es también cuando empiezo a pensar en el año siguiente. Siempre estoy recopilando ideas”, cerró.