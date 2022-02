Herr Dr. Freud: el padre del psicoanálisis entre las redes sociales

★★★ Autor: Pablo Zunino. Intérpretes: Pablo Zunino, Alejo Moisés y la participación en video de Vicky Hladilo. Escenografía y vestuario: La Compañía Herr Doktor Freud. Esculturas: Cristina Lancelotti, Alejandra Rubinich. Producción general: Carla Telles. Dirección e imágenes: Pablo Bolaños. Teatro: Apolo, Corrientes 1372. Funciones: martes, a las 21. Duración: 60 minutos.

Pablo Zunino debe ser el único actor y psicoanalista que se da el gusto de jugar con dos de sus maestros, integrantes honoríficos del top ten de la vulgata porteña. Durante 8 años (2012-2020), se puso la peluca blanca y fue El Dr. Lacan en el ya desaparecido teatro de la Comedia. Ante la inesperada pandemia, no le temió al streaming y armó, junto con el director Pablo Bolaños, Herr Professor Freud: un veterano barbado y de gorra, que dice ser el mismísimo, llega a Buenos Aires e intenta comprender esta sociedad mediática, tecnologizada y con barbijos.

Ahora, en avenida Corrientes, presenta Herr Doktor Freud que obviamente refiere a la versión virtual pero es otra obra, no sólo por los cambios sino porque arriba del escenario, con el público en la platea, con los cuerpos en presente, la forma de espectar transforma el espectáculo.

Mezcla decimonónica y actual, con bermudas, moñito y tapabocas -que no se sacará durante toda la función-, este verosímil Dr. Freud alquila depto en la ciudad que lo idolatra en una época que no comprende pero intuye la importancia del celular y la opinión para la tribuna. Observamos que tiene un escritorio, unas esculturas que se trajo de Viena y el diván, que no usará para ganarse la vida -no le revalidaron el título- sino que pretenderá sacarle jugo a su fama. Por casualidad, conoce a René (Alejo Moisés), un vecino muy joven, no binarie, sin tapabocas (el “sacate el barbijo” será cuasi leitmotiv), experto en comunicación y que se ofrece a ayudarlo como community manager.

Al fondo de la escenografía realista, hay una enorme pantalla utilizada de modo dispar: la mejor, cuando muestra los chats y tuits de los personajes, o el viaje onírico con su amada Libertad Lamarque, y no tanto, cuando ilustra sobre lo que hablan. Por ese medio vemos la entrevista via Zoom que le hace una conductora de tevé, cruce de Alejandro Fantino y Viviana Canosa, actuada por Vicky Hladilo (La sala roja).

Si en el streaming el centro lo ocupaba Freud deambulando por programas en su cruzada mediática y ese acomodamiento resultaba disparatado o hilarante, en este espectáculo el centro se corre al vínculo entre el Dr. y René, encargado de aggiornarlo en el “constrúyete a tí mismo” en las redes y, sobre todo, en la identidad de género. El abuelo Freud tenía prejuicios, no había estudiado esos temas pero este “nieto” le abre esa puerta, gesto que el Dr. agradece con una muy singular ayuda para que René cumpla su sueño de ser trending topic. Nuestro ingenioso Freud/ Zunino queda un tanto empequeñecido ante el tornado de energía que despliega René/ Moisés en escena. El viaje esta vez no fue para atravesar este mundo con su mirada profunda sino un encuentro entre un joven desenfadado sin atavismos y un tembloroso señor de otra época.