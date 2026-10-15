Durante los últimos meses, Hilary Swank estuvo ocupada con un nuevo proyecto que no era profesional, sino personal, y finalmente esta semana decidió que había llegado la hora de hacerlo público. A través de un divertido video, el miércoles 14 de octubre la ganadora del Oscar anunció a través de su cuenta de Instagram que está nuevamente embarazada. A los 52 años será madre por tercera vez junto a su esposo, el empresario Philip Schneider.

“Mucha gente estuvo preguntando qué proyecto voy a hacer a continuación. Este se lanzará en diciembre”, comentó junto a un divertido video de cuatro coloridas figuras humanas, dos menores y dos adultos, bailando. Representaban a los cuatro integrantes de su familia y de repente se pudo ver que una de ellas tenía un bebé en la panza. De esta original manera confirmó que antes de que comience el nuevo año, serán cinco en casa.

Hilary Swank anunció que será madre por tercera vez a los 52 años (Video: Instagram @hilaryswank)

El divertido y original anuncio no tardó en viralizarse y sus fanáticos no tardaron en reaccionar. “Esto es increíble”, “Felicitaciones. ¡Muy emocionada por todos ustedes!”, ”El video de anuncio más tierno. ¡Felicitaciones!” y “Esto es tan lindo y divertido” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación. Asimismo, desde la cuenta de Instagram de The Drew Barrymore Show comentaron con emojis de tres corazones amarillos y Swank respondió: “No puedo esperar a verlos a todos pronto”. De esta manera dio a entender que próximamente podría tener un mano a mano en televisión la protagonista de Como si fuera la primera vez.

Swank será madre por tercera vez junto a su marido Philip Schneider, con quien se casó en segundas nupcias el 18 de agosto de 2018 en un bosque de California. Entre 1997 y 2007 estuvo casada con el actor Chad Lowe. En octubre de 2022, la actriz anunció en el programa Good Morning America que agrandaría la familia. “Hay algo que deseé durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer”, dijo en aquel momento.

El 18 de agosto de 2018, Swank se casó con el empresario Philip Schneider (Foto: Instagram @hilaryswank)

“Estaba viviendo a pleno y disfrutando de mi carrera, por un lado... Y por el otro, hasta hace cuatro años no me había tocado tener una relación correcta. Necesitaba que todos los elementos se amalgamaran y sentirme bien”, reflexionó en diálogo con Extra sobre su decisión de ser madre y aseguró: “Ser madre es algo en lo que pensaba incluso cuando era niña. Es algo que estaba en mi mente, así que es bueno estar transitándolo”.

A los 48 años, la actriz anunció que estaba en la dulce espera de mellizos (Foto: Instagram @hilaryswank)

A través de sus redes sociales fue mostrando el progreso de su embarazo y en abril de 2023, con 48 años, se convirtió en madre de los mellizos. “No fue fácil. Pero chico (¡y chica!) valió la pena”, expresó en sus redes sociales. Tiempo después reveló que los nombres de los pequeños eran Aya y Ohm.

La actriz dio a luz a los mellizos Aya y Ohm en abril de 2023 (Foto: Instagram @hilaryswank)

“Es lo mejor del mundo. Es más alegría, más diversión y más agotamiento. Todo es más de lo que alguna vez me imaginé. Es lo más glorioso y lo más extraordinario”, reflexionó la actriz en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon sobre cómo cambió su vida tras la llegada de sus hijos. Ahora, en solo dos meses, la familia de cuatro se convertirá en una de cinco.