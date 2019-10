Hilda Bernard, la mala de Chiquititas, cumplió 99 años

La actriz, de larga trayectoria en la actuación, fue la villana de la serie infantil Chiquititas. Fuente: Archivo

Su trayectoria incluye más de 20 películas, 1000 radioteatros y 50 programas de televisión. En sus setenta años de trayectoria, Hilda Bernard interpretó muchísimos personajes, pero quizás el más recordado es el de la villana Carmen Morán, la dueña del hogar Rincón de Luz en Chiquititas. La actriz, reconocida como uno de los íconos del mundo del espectáculo nacional, cumplió 99 años.

Bernard es hija de padre inglés (hijo de belgas) y madre austríaca. Se crió junto a sus dos hermanos, Raquel y Jorge, y siendo muy joven decidió abandonar su escuela para comenzar a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Consiguió su primer papel en el Teatro Cervantes en 1941, interpretando a una vendedora de empanadas en la obra Martín Fierro. Un año más tarde, se metió en el mundo del radioteatro en Radio El Mundo. Su trayectoria fue extensa en el mundo del espectáculo y también reconocida: en 1992 estuvo nominada a "Mejor actriz de reparto" por la novela Antonella, con Andrea del Boca; y en 2015, recibió una estatuilla por sus 70 años en el espectáculo.

Hilda en su época de Radio al Mundo

En una entrevista con LA NACIÓN en 2015, habló de su vida, de su independencia y de su familia, además de un duro momento que le tocó atravesar, ya que la actriz sufrió un accidente cerebrovascular en 2013. "Vivo sola estando como estoy. A veces digo "¿cómo vivo sola?" No me puedo bañar bien, no me puedo vestir bien.... Hoy para ponerme ese zapato estuve un montón de tiempo, pero sin embargo no quiero vivir con alguien", contó. "Cuando me enfermé, tuve a una señora de día y otra de noche, pero no las aguantaba. Mi hija está desesperada. Ya me mostró dos departamentos en la casa de ella porque vive en un lugar donde hay cinco edificios alrededor de un parque. Entonces, quiere que yo viva en alguno de esos edificios para estar cerca", contó.

Además, la actriz habló de su voluntad de seguir trabajando. "El día de los Martín Fierro dije hasta los 100", comentó. "Si me vuelve la voz, quiero trabajar. Siempre fui muy sana", explicó.