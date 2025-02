Hitch, especialista en seducción: la verdadera historia detrás de un éxito que pudo haber sido un gran fracaso

Aunque la comedia romántica Hitch, especialista en seducción haya sido un gran éxito, su realización no fue tan sencilla. A 20 años de su estreno, su director, Andy Tennant, contó las internas que hubo entre él y el protagonista, Will Smith. “No quería bromas baratas, pero él no confiaba en mí”, señaló respecto de algunas de las diferencias de criterio que tuvieron previo a comenzar el rodaje.

En una entrevista con Business Insider, el cineasta se sinceró y habló de los enfrentamientos que tuvo con el actor por las diferentes miradas que tenían sobre la historia y su realización y cómo eso impactó en su relación con él. “Tuvimos nuestras dificultades. La película que yo quería hacer y la que Will quería hacer, ninguna de esas películas es tan buena como la que hicimos juntos. Fue una batalla . Pinkett Smith, esposa de Will Smith, fue de gran ayuda. De cierta manera, ella apoyó algunos de mis instintos. Hubo un momento durante la preproducción en el que me resistí a muchas cosas locas que estaban sucediendo”, dijo Tennant.

El director de cine Andy Tennant en la premier de El Caza Recompensas Ian Gavan - Getty Images Europe

Según contó Tennant en la entrevista, el problema radicó en las ideas que tenía Smith sobre cómo llevar a cabo la historia de la película: “Hubo un borrador que Will trajo del que no era fanático. Finalmente, le dije al estudio que tenía más miedo de que Will hiciera esa versión de la película, de que me despidieran . Porque sabía que estaban a punto de despedirme incluso antes de que comenzáramos a filmar. (...) No optamos por ese borrador. No creo que yo haya sido nunca el favorito de nadie en esa situación”.

“Había mucho miedo de hacer una comedia romántica costosa y de gran envergadura con Will. Estaba plagado de peligros. Will intentó no hacerlo tres días antes de que empezáramos a grabar. Quería parar y trabajar un poco más en el guion. Fue una locura”, añadió el director.

La trama cuenta la historia de Hitch (Smith), el “especialista en seducción”, que aconseja y ayuda a hombres con problemas de autoestima para que puedan conquistar y enamorar a mujeres. Por lo general, todas sus estrategias resultan acertadas hasta que aparece Sara (Eva Mendes), una arrogante columnista de un diario neoyorquino. Hitch hace todo lo que está en su poder para conquistarla, pero nada parece funcionar y es él quien se termina enamorando.

Will Smith y Eva Mendes, en una escena del film

A pesar de las idas y venidas, la película fue un gran éxito. Hitch, especialista en seducción recibió la aprobación del público y recaudó 371,6 millones de dólares en todo el mundo. Así se convirtió en una de las películas más taquilleras de 2005.

A raíz del gran éxito de la película, Tennant presentó una propuesta para hacer una secuela, aunque eso nunca sucedió. Sin embargo, Smith junto a su productora están trabajando en la continuación de esta historia, pero al parecer no tienen ninguna intención de llamar al director para este proyecto. “Supongo que Will está desarrollando una secuela de Hitch sin mí. Me enteré hace tres meses. Tenía una muy buena idea para una secuela y estaba hablando con un ejecutivo de Sony y me dijo que la productora de Will está desarrollando una secuela. Bueno, eso es Hollywood”, dijo el director.

“No tengo nada en contra de Will. Me contrató para hacer esta película. No fue un trabajo fácil para nadie, pero viajamos por todo el mundo con la película. Incluso en los momentos difíciles, él siempre decía: ´Espera hasta los viajes de prensa. Vamos a dar la vuelta al mundo con esto´, y lo hicimos, y fue genial. Fue el viaje más increíble que hice en mi vida. Y cuando terminó, mi tiempo con Will terminó. Eso fue todo. Y nunca más he sabido nada de él desde entonces”, concluyó Tennant.

