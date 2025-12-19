Hizo la tapa del escándalo, fue la rubia más buscada y pocos recuerdan su volantazo: el disco perdido de Nicole Neumann

Aquel domingo 31 de octubre de 1993 no fue un día más en la vida de Nicole Neumann. Además del festejo de su cumpleaños número 13, hacía su debut como cantante en el vip de la matiné de Pizza Banana, ícono de los boliches bailables de la Costanera Norte, reservado especialmente para la ocasión. Y cuando bajó del escenario, feliz, aseguró: “Me encantó la experiencia, nadie me criticó. Al contrario, mis amigos me felicitaron a pesar de que hubo algunos pequeños problemitas de sonido”.

Nicole Neumann, en vivo, en "Juntos por un amiguito" (Telefe)

Había pasado la medianoche y Nicole estaba algo apurada, ya era lunes, y en pocas horas más tenía que ir al colegio Christian Andersen donde cursaba el séptimo grado con promedios de excelencia: cuando no era un 8 era un 9. Sin embargo, las obligaciones profesionales la abrumaban por entonces: ya formaba parte del staff de Pancho Dotto desde los 12 años, cuando hizo aquella polémica tapa histórica para la revista Gente bajo el título “Sexy a los 12, el fenómeno de las nuevas Lolitas”, algo que hoy sería impublicable en cualquier medio de comunicación.

"El fenómeno de las nuevas lolitas": la polémica tapa de Gente, con Nicole Neumann en tapa

En aquel preciso momento había descubierto la música y quería dejar un poco la pasarela de lado: “Siempre me gustó cantar y apareció un productor, me escuchó y empecé. No tengo dudas: quiero ser cantante. Tengo música en el colegio, aprendo flauta, hace un tiempo aprendí a tocar la guitarra, pero después dejé. Y ahora voy a estudiar baile. Canto balada, marcha, rap y rock. Hago mis letras, la balada dice así: ‘Puedo escribir con mi poca experiencia una historia sin fin, pero no puedo hacer que te enamores de mí’. En el rock aparece una chica tímida e ingenua que sale a bailar y después llega y le pregunta a la mamá si se había enojado porque llegó tarde. La marcha habla de que en mi colegio hay un chico que me gusta y no sé qué hacer para explicarle que no puedo estar sin él. Creo que la gente me juzga sin saber y sin conocerme. No saben lo que pienso, lo que piensa mi mamá, y porque soy modelo”.

Nicole Neumann, a puro rock: debutó en Pizza Banana a los 13 años

Por entonces, Claudia Neumann, además de su mamá, era como una especie de secretaria que se ocupaba de lo que su hija no se podía ocupar por su edad. Le organizaba todo y si una sesión de fotos duraba varias horas ella no se movía de su lado.

Nicole Neumann empezó muy joven en los medios y siempre defendió el rol de su madre, quien la acompañó a capa y espada en su carrera

Nicole también soñaba con un futuro como veterinaria, amaba los caballos y quería hacer equitación. “Yo fui quien le pidió a mi mamá que me anotara en la agencia de Pancho (Dotto). Primero estuve en el grupo de los chicos y después en el de los adolescentes. Mamá no me presiona para nada, yo lo hago porque me encanta. La critican porque repiten que me explota, nada que ver, la idea fue mía. Ella me cuida, no me deja salir con chicos que no conozco. El verano pasado estuve de novia pero se terminó. Ahora salgo con mis amigos del club o del colegio. La verdad es que también me gusta desfilar, hacer fotos. Siento como que actúo, juego con mi imagen. Pero llego a casa y miro Grande Pá! o dibujitos”.

Nicole Neumann saltó a la fama entre el público infantil con "Amigovios"

La pregunta que restaba también fue respondida sin dudar por Nicole: “¿Qué hago con lo que gano cuando trabajo? Tengo una cuenta a nombre de mi mamá en un banco. Y colaboro en la casa, también me compro cosas para mí. Pero ahorro mucho”.

Una carrera que siguió: “Primer amor”

Más allá de todo, su carrera como cantante continuó con el lanzamiento de un disco pop del sello discográfico Sony Music que se llamó Primer amor, cuyo tema principal fue “Déjate querer”, que luego derivó en “Déjame soñar”, que musicalizó nada menos que la novela Amigovios.

Nicole Neumann - Déjame Soñar (Canción de Amigovios)

Otros “hits” fueron “En el colegio”, “No quiero estudiar”, “Puedes sentir mi amor”, “Desilusionada”, “A través del sol”, “Te necesito”, “El príncipe de mis sueños”, “Llámame”, “La vida hay que vivirla”, temas que interpretó en escenarios como el de la populosa Movida del Verano, conducido por el reconocido Juan Alberto Mateyko durante años en infinidad de temporadas en Mar del Plata.

Nicole Neumann empezó su carrera a temprana edad

Nicole era consciente de que la criticaban principalmente por su rol de modelo: “La gente en esa época nos prejuzgaba demasiado, yo lo sabía pero no me importaba. Siempre alguien te va a criticar por lo que hacés, eso lo tengo muy claro, más si te va bien. Yo solo anhelaba cumplir mis deseos que eran muchos, entre ellos, el de practicar equitación. Ahí invertí la mayor parte de mis ganancias de entonces y no me arrepiento: en mis clases, mi uniforme para cabalgar y el mantenimiento de mi caballo, al que amaba y todavía recuerdo”.