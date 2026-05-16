La foto retro de Don Ramón en el Subte B de Buenos Aires: ¿realidad o IA?

Una fotografía retro que muestra a Ramón Valdés, el inolvidable intérprete de Don Ramón en El Chavo del 8, provocó una verdadera revolución en las redes sociales. La imagen, que exhibe al actor con su dedo en alto mientras señala lo que parece ser el ingreso a la estación Callao de la Línea B del subte porteño, generó una ola de nostalgia y escepticismo entre los usuarios.

Mientras algunos seguidores celebran el hallazgo como un testimonio histórico de sus visitas a la Argentina durante los años ochenta, otros sectores de la comunidad digital plantean interrogantes sobre su autenticidad, donde sugieren la posibilidad de que se trate de un contenido generado mediante inteligencia artificial.

El encargado de difundir la postal fue su hijo, Esteban Valdés, quien a través de su cuenta de Instagram (@estebitanvaldes) compartió la imagen con el objetivo de confirmar su veracidad. “Foto inédita de mi papá Ramón Valdés, Don Ramón, en una de sus visitas a Buenos Aires, Argentina, posiblemente en 1980/81”, escribió el descendiente del actor. En la misma publicación, detalló el origen de la sospecha sobre la ubicación: “Según mi amiga Mariela Muerza, la estación Callao pertenece a la línea B del metro, la cual recorre la famosa avenida Corrientes. ¿Qué les parece? ¿La habías visto?”.

La imagen retro de Don Ramón en la puerta de la estación Callao del Subte B generó mucha emoción en redes Captura Instagram (@estebitanvaldes)

El impacto de la imagen no es casual, dado que Ramón Valdés mantiene un estatus de ídolo popular en la Argentina, un fenómeno que trasciende generaciones. Los comentarios en la publicación reflejaron este cariño incondicional, donde usuarios como @junitordante expresaron: “Hermano, tu viejo en Argentina es una leyenda, nos marcó la infancia a millones de argentinos; ni Walt Disney nos hizo tan feliz como tu viejo y el gran Roberto Gómez Bolaños”.

Otros, como @vane_pyky, destacaron la vigencia de su imagen en la cultura urbana local: “En Argentina tenemos calles grafiteadas con la cara de tu papá, remeras, memes y cuadros con su cara; tu papá es muy grande”. Esta devoción explica por qué cualquier contenido vinculado al actor se vuelve viral rápidamente en el ecosistema digital argentino.

Los comentarios en el posteo de Esteban Valdés evidenciaron el cariño que se mantiene por quien dio vida a Don Ramón Captura Instagram (@estebitanvaldes)

El interés mediático por esta foto también despertó recuerdos sobre su vida personal y el vínculo que mantuvo con sus compañeros de elenco. En particular, la historia de Angelines Fernández, la recordada Bruja del 71, volvió a ponerse en foco. A pesar de los mitos que rodeaban a la pareja en la ficción, la realidad era una amistad entrañable. Tras la muerte de Valdés en 1988, Fernández padeció un cáncer de pulmón derivado de su adicción al tabaco. En sus últimos momentos, la actriz solicitó ser sepultada cerca de su amigo.

Según los registros de la época, aunque el Mausoleo del Ángel no contaba con espacio directo junto al nicho de Valdés, sus restos fueron depositados a pocos metros, por lo que cumplieron parcialmente el deseo de descansar junto a quien fue su compañero inseparable fuera de los sets de grabación.

A décadas de su partida, la figura de Don Ramón todavía genera emociones profundas, y este nuevo hallazgo fotográfico, sea real o asistido tecnológicamente, reafirma su lugar irremplazable en la cultura popular rioplatense.