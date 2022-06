Homero Pettinato habló del presente de su hermano Felipe y contó cuál es su mayor miedo

Homero Pettinato habló este jueves sobre la salud de su hermano Felipe casi un mes después del feroz incendio que tuvo lugar en su departamento de Palermo, siniestro que resultó en la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Al respecto, hizo un alarmante pronóstico: “Cuando salga de la clínica, lo matan”.

En una nueva emisión de Queridos humanos en Vorterix, Pettinato empezó por hacer una aclaración. “No me voy a referir a la salud de Felipe, ni a la tragedia que sucedió, pero sí a las consecuencias directas del circo mediático. Yo ya les había marcado su peligrosidad y su responsabilidad”, anticipó.

Luego, se refirió a la golpiza que recibió un imitador de Michael Jackson -tan solo por parecerse al hijo de Roberto Pettinato- y el impacto que eso podría tener en su hermano. “Un chico que se llama Leo Blanco, que compartió un montón con mi hermano, fue agredido físicamente solo por parecerse a Felipe”, lamentó.

“No hay ninguna razón para agredir a mi hermano al día de hoy”, insistió para luego aclarar que “es un damnificado del accidente que tuvo y perdió a su amigo, a quien intentó salvar desesperadamente y no pudo. Y ya los testigos dijeron esto. Todos coinciden en que es inocente”.

“Sin embargo, ustedes, y ya saben a quien les hablo, les vende mucho hacerlo quedar como un asesino”, criticó el también hermano de Tamara Pettinato y advirtió: “A mi hermano lo van a matar cuando salga de la clínica. Hay gente que le pone en su Instagram ‘estoy esperando para prenderte fuego a vos’”.

Homero responsabilizó una vez más a los medios de comunicación por el delicado momento que transita Felipe. “Construyen todo, inventan, mienten, muestran papeles que no son, dicen que tienen contactos que no tienen, etcétera, para inventar datos que incitan a la violencia contra mi hermano”, criticó.

Y remarcó: “Es un paciente psiquiátrico, que obviamente está internado y lo va a estar montón de tiempo”. Es por ello que el conductor radial insistió en que “tienen que parar” debido a que “se está generando mucha violencia contra alguien que está viviendo una tragedia. Inventan todo y lo hacen quedar como un insólito”.

En tanto, volvió a referirse al ataque que sufrió Blanco: “Se la lleva de arriba un pibe que baila y se viste como Michael, que labura de esto, y lo agarraron en la estación de Once, lo rodearon y le dijeron ‘¿vos no estás preso, enfermito mental?’, le apagaron un pucho en la mano, le pegaron. Todo generado por los medios”.

En los últimos tramos de su columna, resaltó: “Felipe es un damnificado. Ni siquiera se le pudo tomar declaración testimonial todavía y ustedes siguen titulando con que ‘el cuerpo estaba rociado con alcohol´. ¿Qué carajo les pasa por la cabeza? ¿No se dan cuenta con lo que están jugando?”.

Y cerró: “Al público le va a quedar en la cabeza un asesino de sangre fría que se la lleva de arriba por ser hijo de famoso. Es el villano que ustedes construyeron. Es una locura y dense cuenta que la irresponsabilidad comunicacional genera una violencia desmedida”.

Las últimas novedades del incendio en Palermo

La última de las informaciones sobre el incidente -que tuvo lugar el pasado 17 de mayo y culminó con el traslado de Felipe a una clínica psiquiátrica por ser “peligroso para sí mismo y para terceros”- señala que Melchor tenía “líquido acelerante en su cuerpo”, indicativo de que las llamas podrían haberse iniciado adrede.

La primera y única hipótesis de la tragedia señala además que el fuego se prendió presuntamente con ayuda de un “elemento ígneo”, como un encendedor, un fósforo o pedazos de papel previamente acondicionados para ser encendidos, “cuyo potencial térmico fue transmitido a elementos con capacidad de arder”.

El informe preliminar, confeccionado por un grupo de especialistas de Bomberos de la Ciudad, agrega: “No se descarta que en el suceso hayan utilizado una sustancia líquida que haya funcionado como acelerante de la combustión, cuyos vapores fueron inflamados con un elemento de llama libre”.

Aun así, todavía no está claro para la Justicia la forma en que se produjo el incendio. Solo Pettinato acompañaba al neurólogo en el momento del siniestro. Todavía no se le tomó testimonio en la causa, ya que los médicos establecieron que Felipe no se encuentra en condiciones de dar una declaración sobre lo sucedido.