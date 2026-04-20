Felipe Pettinato: “No voy a decir nada antes del veredicto”

“Hola Buen días. No, muchas gracias doctor. No voy a decir nada antes del veredicto. Muchas gracias”, afirmó Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, cuando el juez Enrique Gamboa, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14 le dio la posibilidad de cerrar el juicio y decir las últimas palabras.

Tras la respuesta de Pettinato, el juez Gamboa dispuso un cuarto intermedio y anunció que el tribunal se retiraba a deliberar. A las 13, los magistrados darán a conocer el veredicto.

Las palabras de Felipe Pettinato antes del veredicto

El imputado comenzó la audiencia, que se realiza de forma virtual por la plataforma Zoom, vestido con una camisa blanca y un buzo negro. A medida de que el juez Gamboa hablaba, se sacó el buzo,

Pettinato, de 32 años, fue juzgado por el incendio de su departamento de Palermo donde murió su amigo, el médico Melchor Rodrigo.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de cuatro años y siete meses de prisión al considerarlo culpable del delito de estrago culposo seguido de muerte. La defensa de Pettinato pidió la absolución y la familia de la víctima exigió una condena de 15 años de cárcel.

Para el fiscal Fernando Klappenbach no se puede afirmar que Pettinato haya dejado “librado a su suerte o a la buena de Dios” a Rodrigo, el neurólogo que murió en el incendio de su departamento de Palermo, siniestro ocurrido en mayo de 2022.

“Sí se puede decir que sus acciones no tuvieron éxito. No se puede decir que no intentó nada, que se ‘rajó’. Hizo lo que hizo, lo que la prueba sugiere, en un estado de shock, pero no alcanzó y no pudo evitar que su amigo falleciera”, había afirmado Klappenbach en su alegato.

El neurólogo Melchor Rodrigo, víctima del incendio en Belgrano y amigo de felipe Petinatto melchorrodrigo.com

El representante del Ministerio Público en el debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14 admitió que no se había probado que Pettinato hubiese actuado con dolo.

“No puede descartarse que Pettinato haya intentado una maniobra de auxilio”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal en el alegato ante los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

Pettinato llegó a juicio acusado de estrago doloso seguido de muerte, misma imputación por la que en diciembre de 2005 fueron procesados los músicos de la banda Callejeros por la tragedia de República Cromañón. Pero, como se dijo, para el fiscal Klappenbach durante el debate no se pudo probar el dolo.

La defensa del imputado pidió la absolución. “Es inocente”, afirmó Norberto Frontini, uno de los abogados de Pettinato cuando comenzó su alegato ante el tribunal.

“La carga de la prueba recae exclusivamente en los acusadores [el Ministerio Público Fiscal y la querella]. Esa carga incriminante no fue satisfecha a lo largo del proceso”, dijo el letrado.

Al promediar su alegato, el Frontini agregó: “La única respuesta es la absolución”. Mientras era escuchado por la familia del acusado: el padre, Roberto Pettinato, y los hermanos, Homero y Tamara Pettinato, que estaba junto a su pareja, el diputado nacional José Glinski.

En cambio, en su alegato, Alejandro Drago, abogado que representa a la familia de la víctima, había solicitado la pena de 15 años de prisión para Pettinato por estrago doloso seguido de muerte, la acusación con la que se llegó a juicio.

“Lo que sabemos es que el incendio existió y que lo provocó Pettinato. Lo que sí podemos cuestionar es que el 16 de mayo de 2022 el acusado no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima, de quien decía que era su amigo, de quien era su médico tratante. No hubo una llamada, un mensaje. Eso era lo esperable de una persona de bien que se considera inocente, hubiera sido bueno que se presentara, que pidiera perdón o que diera detalles de lo que pasó”, dijo Drago.

El incendio ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento 22F del edificio de Aguilar 2390, casi Cabildo, en Palermo, donde vivía el hijo del músico.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Martín Mainardi le imputó a Pettinato haber iniciado el fuego “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

En la primera audiencia, el acusado se negó a declarar. Cuando el presidente del tribunal, el juez Gamboa, le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria, Pettinato respondió: “No, voy a usar mi derecho de no declarar”. Durante la instrucción de la causa también se negó a hablar del caso.