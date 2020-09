El chef se mostró en desacuerdo con el tamaño de la provoleta que presentó Dana, finalista del concurso de cocina Crédito: eltrece

El final de la octava temporada del concurso de cocina, conducido por Carina Zampini, tiene altos niveles de exigencia por parte de los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. En el programa de este martes de El gran premio de la cocina, los participantes Dana y Matías tuvieron que hacer un menú elegido por Petersen para deslumbrar al "triunvirato del sabor".

La entrada consistía en dos provoletas diferentes con guarnición. Dana decidió freír una provoleta de búfala y hacer a la plancha una provoleta común, y las cortó con distintos grosores.

Petersen, en su devolución, le hizo una pregunta insidiosa: "¿Las provoletas te gusta que sean chatitas o que tengan un poquito más de grosor para que sean doradas por fuera pero fundidas el medio?".

La concursante le respondió tranquila: "Son más finitas que lo habitual, pero tienen eso que querías conseguir". El chef le replicó, con sinceridad: "La provoleta de vaca es un poco finita, en un asado te diría que fuiste un poquito tacaña por el grosor, le falta un poco de fondue en el medio". Dana sonrío y no se excusó más.

Sin embargo, luego Petersen la elogió y explicó que no era sencillo el plato: "Fue una linda entrada, resolviste, no era fácil, la gente piensa en la casa que es muy fácil y no es muy fácil poner un ojo en la provoleta y ver qué hace tu equipo".