Martina “Tini” Stoessel rompió el silencio este miércoles luego de la serie de publicaciones llamativas que realizó en su cuenta de Instagram. Hace días que la cantante causó intriga por algunas imágenes en las que escribió frases aparentemente sin sentido, además de que eliminó todas sus recuerdos del 2023. Muchos de sus seguidores especularon que se trataría del lanzamiento de un nuevo álbum musical, pero todo tomó un giro inesperado.

Luego de año fructífero que Tini experimentó con diferentes conciertos en la Argentina y su gira internacional por Europa y los Estados Unidos, parecía que en su vida privada todo había vuelto a ser como antes. Si bien dejó en claro que su situación sentimental y anímica mejoraba, en las últimas horas usó su cuenta de X para cruzar a un seguidor que minimizó sus problemas.

El descargo de Tini en las redes que revolucionó a sus fans (Fuente: X)

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar, ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”, inició y continuó: “Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.

Noticia en desarrollo.