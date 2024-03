Escuchar

El próximo 11 de abril saldrá al público el nuevo disco de Tini Stoessel, titulado como “Un mechón de pelo”, el cual sorprendió a los miles de fanáticos que la siguen, pero no solo por el nombre elegido, sino por los misteriosos posteos que realizó durante los últimos días en su cuenta personal de Instagram para promocionarlo.

Las redes sociales de la cantante pop vaticinaron que algo estaba sucediendo. En primer lugar, borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, lo cual generó mucha incertidumbre en el mundo del espectáculo. Sin embargo, todo tenía una explicación sencilla: se trataba de una estrategia de marketing en el marco de la promoción de su nuevo álbum, que estará disponible el mes que viene.

El desgarrador video con el que Tini Stoessel hizo el primer adelanto de su nuevo álbum. Foto: @tinistoessel

La decisión de Tini Stoessel de borrar todas sus publicaciones en Instagram generó mucha incertidumbre entre sus seguidores. Sobre todo, cuando a finales del año pasado manifestó que había padecido problemas de salud mental. La cantante compartió posteos misteriosos, incluyendo una foto de mechones de pelo en el piso, otra cortándose el cabello y un audio de una amiga cercana expresando ansias de reencontrarse.

Pero todo bajó un tono cuando anunció que el 11 de abril lanzaría su nuevo disco, llamado “Un mechón de pelo”, el cual se convirtió en la pieza necesaria para entender todas estas misteriosas publicaciones. Y este miércoles, la cantante pop agregó un video de lo que se viene en pocos días.

El nuevo look de Tini Stoessel Instagram: @tinistoessel

En el video se la ve en lo que pareciera ser un baño, mirándose fijamente al espejo; luego toma la tijera para comenzar a cortarse los mechones de pelo. Mientras llora, suena una música dramática de fondo y, de repente, comienza a hablar en off.

“Como duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir. Cómo se borran los recuerdos cuando aún viven en mí. Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces pienso que estoy loca, porque loca me sentí. Loca como el mar, que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender, encontrarse en alguien más. Será que el ser humano nunca aprende a nadar, en búsqueda del sentido, perdida en el desierto y no lograr saciar, saciar el alma fría y volver a respirar”, manifestó. Al final del video, Tini pareciera sentirse mejor y comienza a sonreír tímidamente.

En el pie de la publicación, escribió: “Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos que tenía guardados en este álbum, fue algo muy sanador. Quiero agradecerles por el amor que me están dando, los amo”. La misma obtuvo más de un millón de likes en pocas horas. Una de las que le escribió en la caja de comentarios fue su colega y amiga, Emilia Mernes, quien manifestó: “Ay no. Te amo mucho, mucho”.

Esto es tan solo un adelanto del concepto artístico que busca la cantante con su nuevo material. Tras su separación del futbolista Rodrigo De Paul, la cantante decidió enfocarse de lleno en su carrera musical y sus últimos misteriosos posteos adelantaron que se vendrá música melancólica y letras de desamor y superación personal entre su nuevo material.