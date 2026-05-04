Hoy es el Día de Star Wars: por qué y qué significa “May the 4th be with you“,

El Día Internacional de Star Wars, también conocido como el "Star Wars Day" o el "May the 4th be with you“, se conmemora cada 4 de mayo. Se trata de una fecha creada por fanáticos de la saga de películas dirigidas por George Lucas que es considerada un clásico del cine. Su influencia en la cultura popular influyó a muchas generaciones que en la actualidad recuerdan las hazañas de sus personajes favoritos.

En este día, fanáticos de todo el mundo se reúnen, celebrar y comparten un momento especial. Muchos se disfrazan de sus personajes favoritos, llevan prendas asociadas a la franquicia u organizan maratones de sus películas. Algunas ciudades del mundo cuentan con sus propias reuniones o congregaciones multitudinarias donde abunda material fílmico.

Celebración del día de Star Wars - Fuente: YouTube

¿Por qué se celebra el Día Internacional de Star Wars el 4 de mayo?

La fecha fue elegida en referencia a una frase que se repite desde la primera de sus películas. “May the force be with you”, que se traduce en “Que la fuerza te acompañe”, una expresión utilizada por los jedis para despedirse de compañeros. Expresa el deseo de protección y buena fortuna durante las misiones espaciales, luchas o tiempos difíciles.

Fue en 1979, cuando el diario británico London Evening News utilizó un enunciado similar para felicitar a la política Margaret Thatcher por su victoria en los comicios del 3 de mayo de 1979. Durante el día siguiente, los periodistas del Evening News titularon “May the 4th be with you, Maggie”, en referencia a esta película y a la fecha. “May” en inglés refiere tanto a la posibilidad o la capacidad de hacer algo, como al mes de mayo.

Los personajes más recordados de la saga Star Wars

Luke Skywalker, la Princesa Leia y Han Solo son algunos de los éroes más queridos de la franquicia Sunset Boulevard - Corbis Historical

Desde su estreno, esta franquicia cinematográfica se ha consolidado como uno de los fenómenos culturales más influyentes del cine contemporáneo. Este éxito se debe en parte a sus protagonistas, que van desde criaturas fantásticas hasta humanos con poderes sobrenaturales que se ganaron el corazón del público. Sus historias, frases, destrezas o incluso alivios cómicos los han posicionado en íconos globales.

Cada año, miles de fanáticos en todo el mundo los recuerdan en esta fecha. Muchos incluso se visten de su personaje favorito para celebrar este día de Star Wars. Algunos de los personajes más queridos por la audiencia son:

Yoda: es sin dudas uno de los más aclamados por el público, un símbolo de la sabiduría dentro de la saga. Su particular forma de hablar, aspecto físico inusual y sus enseñanzas sobre la Fuerza han dejado una huella perdurable que trascendió incluso el ámbito cinematográfico.

El maestro Yoda es quien entrana al joven Luke Skywalker