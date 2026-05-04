Hoy es el Día de Star Wars: por qué y qué significa “May the 4th be with you“,
El “Star Wars Day” es uno de los días más celebrados por los fanáticos de esta famosa saga, que se posicionó como un clásico del cine fantástico
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El Día Internacional de Star Wars, también conocido como el "Star Wars Day" o el "May the 4th be with you“, se conmemora cada 4 de mayo. Se trata de una fecha creada por fanáticos de la saga de películas dirigidas por George Lucas que es considerada un clásico del cine. Su influencia en la cultura popular influyó a muchas generaciones que en la actualidad recuerdan las hazañas de sus personajes favoritos.
En este día, fanáticos de todo el mundo se reúnen, celebrar y comparten un momento especial. Muchos se disfrazan de sus personajes favoritos, llevan prendas asociadas a la franquicia u organizan maratones de sus películas. Algunas ciudades del mundo cuentan con sus propias reuniones o congregaciones multitudinarias donde abunda material fílmico.
¿Por qué se celebra el Día Internacional de Star Wars el 4 de mayo?
La fecha fue elegida en referencia a una frase que se repite desde la primera de sus películas. “May the force be with you”, que se traduce en “Que la fuerza te acompañe”, una expresión utilizada por los jedis para despedirse de compañeros. Expresa el deseo de protección y buena fortuna durante las misiones espaciales, luchas o tiempos difíciles.
Fue en 1979, cuando el diario británico London Evening News utilizó un enunciado similar para felicitar a la política Margaret Thatcher por su victoria en los comicios del 3 de mayo de 1979. Durante el día siguiente, los periodistas del Evening News titularon “May the 4th be with you, Maggie”, en referencia a esta película y a la fecha. “May” en inglés refiere tanto a la posibilidad o la capacidad de hacer algo, como al mes de mayo.
Los personajes más recordados de la saga Star Wars
Desde su estreno, esta franquicia cinematográfica se ha consolidado como uno de los fenómenos culturales más influyentes del cine contemporáneo. Este éxito se debe en parte a sus protagonistas, que van desde criaturas fantásticas hasta humanos con poderes sobrenaturales que se ganaron el corazón del público. Sus historias, frases, destrezas o incluso alivios cómicos los han posicionado en íconos globales.
Cada año, miles de fanáticos en todo el mundo los recuerdan en esta fecha. Muchos incluso se visten de su personaje favorito para celebrar este día de Star Wars. Algunos de los personajes más queridos por la audiencia son:
- Yoda: es sin dudas uno de los más aclamados por el público, un símbolo de la sabiduría dentro de la saga. Su particular forma de hablar, aspecto físico inusual y sus enseñanzas sobre la Fuerza han dejado una huella perdurable que trascendió incluso el ámbito cinematográfico.
- Luke Skywalker: es el arquetipo del héroe, que experimenta una gran evolución durante estas películas. Con un comienzo humilde, su historia habla acerca de la superación que lo llevó a convertirse en un poderoso caballero Jedi.
- Darth Vader: es el villano de la saga, cuya imponente presencia y complejidad emocional lo convierten en un enigma para muchos. Sus frases, manera de hablar y característico aspecto lo convirtieron en uno de los íconos de estas películas.
- La princesa Leia: su historia resulta esencial para la trama y su personalidad se diferencia por su fortaleza, liderazgo y compromiso con la causa rebelde. Es una princesa lejos de los estereotipos tradicionales, que se presenta como una figura clave en la lucha contra el Imperio.
- Han Solo: es uno de los héroes de Star Wars que propone una mirada reflexiva. Para muchos, es una señal de sabiduría, protección y auxilio ante tiempos difíciles.
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