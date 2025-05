Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo

El Día Internacional de Star Wars se conmemora cada 4 de mayo, en lo que es una fecha ansiada por los fanáticos para celebrar una de las sagas más destacadas del cine.

Durante esta jornada, muchos aprovechan para compartir contenido del universo creado por George Lucas, disfrazarse de sus personajes favoritos y felicitar a otros simpatizantes. La fiesta tuvo su origen gracias a un curioso juego de palabras, inspirado en una de las frases de las películas.

El "Star Wars Day" es una iniciativa asociada a una de las sagas más populares de la historia TOMAS CUESTA - AFP

¿Por qué se celebra el 4 de mayo?

Como se mencionó, la fecha elegida para el Día de Star Wars hace referencia a una frase que se repite desde la primera de sus películas. Se trata de “May the force be with you”, que se traduce en “Que la fuerza te acompañe”. Es una expresión jedi para las despedidas que es también se considera un deseo de protección.

"May the force be with you" la frase que inspiró el Star Wars Day

En 1979, el diario británico London Evening News felicitó a la política Margaret Thatcher por su victoria en los comicios del 3 de mayo de 1979, lo que condujo a ser nombrada como primera ministra al día siguiente, 4 de mayo. Durante la jornada siguiente, los periodistas del Evening News titularon “May the 4th be with you, Maggie”, en referencia a esta película y a la fecha.

En inglés, “may” significa la capacidad de poder, como también refiere al mes de mayo. Gracias a la coincidencia fonética de esta frase, consiguió mayor popularidad hasta que, décadas más tarde, los fanáticos decidieron tomarla en cuenta para celebrar a esta franquicia.

Las películas más exitosas de la saga Star Wars

Star Wars: Episodio VII – El despertar de la fuerza: su estreno en 2015 logró recaudar más de 2000 millones de dólares en todo el mundo. La historia se sitúa 30 años después de la caída del Imperio, cuando surge la Primera Orden, una nueva amenaza. El elenco se encuentra conformado por Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Carrie Fisher y Adam Driver.

Star Wars "The Force Awakens" Trailer Oficial

Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca : otra de las entregas más vistas pertenece al año 1980. Narra la aventura de Luke Skywalker, que entrena con el Maestro Yoda, mientras que la Rebelión se encuentra en guerra contra el Imperio. Asimismo, Han Solo y la princesa Leia intentan buscar a Luke y huir de la amenaza de Darth Vader.

Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza : se trata de la primera película de la saga, que salió a los cines en 1977. La historia introduce a Luke Skywalker, quien se embarca en una aventura junto a la Princesa Leia y Han Solo para derrocar la Estrella de la Muerte y el Imperio Galáctico. Algunas de las figuras que participan de este éxito cinematográfico son Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness y Peter Cushing.

Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi: su estreno en 1983 la posiciona como una de las más populares de la saga. La trama se centra en la aventura de Luke Skywalker y sus aliados, quienes intentan rescatar a Han Solo de Jabba el Hutt. El grupo deberá enfrentarse al Imperio en una batalla final para destruir la segunda Estrella de la Muerte.

Star Wars Episodio VI "El Retorno Del Jedi" Trailer oficial