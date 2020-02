The Chainsmokers: ideal para ambientar locales de ropa

Fuente: LA NACION

World war joy: "The Reaper", "Family", "See the Way", "P S I hope You're Happy", "Push My Luck", "Takeaway", "Call You Mine", "Do You Mean", "Kills Your Slowly", entre otros / Nuestra opinión: regular.

World War Joy es el tercer álbum de estudio de The Chainsmokers (sería casi lo único destacable para decir). En el disco pueden encontrarse colaboraciones con la estrella de la música electrónica Kygo, con Blink 182, con la cantautora Sabrina Claudio, con la artista australiana Amy Shark, con Illenium, Lennon Stella, Bebe Rexha y 5 Seconds Of Summer... Y según dicen los medios de la industria discográfica: "Todos los tracks que conforman este álbum acumularon en total más de mil millones de streams y se fueron liberando de a uno hasta la salida". En tren de no rebatir tales logros comerciales, podría, en cambio, aportarse que la pareja de DJ es consecuente con la idea de no aportar nada artísticamente. Temas superproducidos, ritmos bailables, líneas ultrabajas en las bases (muy de moda) y voces absolutamente anodinas para entrar a las FM (si es que ese medio aún posee alguna trascendencia). The Chainsmokers -Andrew Taggart y Alex Pall-, no obstante, tienen una notable facilidad para hacer encajar las letras en melodías agradables. "Push My Luck" utiliza amplios recursos para lograr ese pop-americano-ultraliviano ideal para cubrir espacios de vacío musical (en la ambientación de un local de ropa, por ejemplo).