Luke Grimes: del nuevo spin-off de Yellowstone a su vínculo con Kevin Costner y su deseo de viajar a Sudamérica

En diálogo con LA NACION, el actor contó por qué decidió regresar al universo de los cowboys y anticipó con qué se encontrarán los fans en esta nueva producción

Hace catorce meses, Luke Grimes (42) colgó el sombrero negro de Kayce Dutton. Seis años, cinco temporadas y 53 episodios al frente de Yellowstone (2018-2024) habían sido más que suficientes, pero además le había sucedido algo que parece una excepción en las series de larga duración: había quedado satisfecho con el final de su personaje. Sin embargo, cuando pensó que sus tiempos de cowboy en la reserva Broken Rock eran cosa del pasado —por lo menos en la ficción, puesto que durante el rodaje quedó encantado con el estado de Montana y actualmente vive allí junto a su esposa y su hijo—, un llamado de Taylor Sheridan, creador de la serie, le cambió la perspectiva. ¿La propuesta? Marshals, su propio spin-off.

“Todo es diferente, excepto yo”, anticipa Grimes en diálogo con LA NACION sobre esta nueva producción que lo tiene como protagonista y productor ejecutivo y que se estrenó esta semana en Paramount+. Se trata del tercer spin-off de Yellowstone (los otros son 1883 y 1923), la cual no solo se convirtió en un fenómeno televisivo por reintroducir el género del western, sino también por marcar el regreso de Kevin Costner a la pantalla. Ahora, con Marshals, se retoma la trama del conflictuado e íntegro Kayce Dutton, que supo elegir su libertad y romper el mandato familiar, pero no solo como un cowboy, sino también como parte de una fuerza de elite, los U.S. Marshals, que vela por la seguridad de los suyos.

A un año del final de Yellowstone, Luke Grimes vuelve a interpretar a Kayce Dutton en Marshals, un spin-off de la emblemática serie Sonja Flemming - CBS ENTERTAINMENT

—¿Cómo fue volver a ponerte el sombrero negro, pero con un arma y una placa como miembro de los U.S. Marshals?

—Para ser honesto, surrealista. En un momento pensé que había terminado con el personaje y me entristeció verlo partir, pero a su vez estaba preparado para dejarlo ir. Y luego, ocho años después de iniciar el viaje con Kayce Dutton, estaba ahí de nuevo, poniéndome el vestuario en Park City, Utah. Todo era diferente, excepto yo.

Luke Grimes habló con LA NACION sobre el estreno de Marshals, el nuevo spin-off de Yellowstone

—Aseguraste sentirte satisfecho con el desenlace que tuvo tu personaje en el final de Yellowstone. ¿Qué te inspiró a reabrir la puerta y darle a Kayce su propio spin-off?

—Recibí una llamada de Taylor Sheridan y me dijo que habló con alguien que quería ser el showrunner del spin-off de Kayce. Me comentó que tenía buenas ideas y me pidió que al menos lo escuchara, que no perdía nada. Terminamos por tener una reunión con él, en donde me presentó este nuevo mundo con la idea de la placa de los U.S. Marshals y sentí mucha intriga. Pensé que tenía algo entre manos y que podía ser algo muy genial.

—¿Qué elementos de Yellowstone podrán identificar los fans en Marshals y qué cosas nuevas se suman?

—Obviamente, lo más importante es que sigue siendo un western. Todavía están las montañas, los caballos y todos los elementos clásicos del género. Lo nuevo es este increíble grupo de actores —Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means y Brett Cullen—, quienes se unen a Gil Birmingham, Mo Brings Plenty y Brecken Merrill, que interpretan al equipo de U.S. Marshals. Son un gran grupo y creo que la gente se va a enamorar de ellos.

Marshals: una historia de Yellowstone (Adelanto)

—¿Qué fue lo más memorable del rodaje?

—Pude trabajar con mi amigo Riley Green, que hizo una participación en la serie. Filmamos muchas escenas de flashbacks de Kayce en Afganistán, reviviendo sus días como Navy Seal. Fue muy divertido. Esos días fueron increíblemente memorables.

Delante y detrás de cámara

Tatanka Means, Ash Santos, Logan Marshall-Green y Arielle Kebbelse son las caras nuevas de la historia Sonja Flemming - CBS ENTERTAINMENT

—Por primera vez tenés un doble rol, protagonista y productor ejecutivo. ¿Cómo balanceaste el trabajo delante y detrás de cámara?

—La verdad es que me lo hicieron muy fácil. Al ser mi primera experiencia como productor, crearon una situación cómoda donde podía involucrarme donde quisiera detrás de cámara, pero sin expectativa de que hiciera de más, para que eso no me distrajera de lo que tenía que hacer en mi trabajo como actor. Fue una experiencia de aprendizaje increíble poder estar tan cerca de la parte creativa del proceso, de cómo creamos algo de la nada. Es un proceso genial, y nunca antes lo había experimentado tan de cerca.

—¿Sos crítico con tu propio trabajo? ¿Te gusta verte en pantalla?

—[Risas] No, no me gusta verme. Soy muy crítico y no lo encuentro muy útil. No creo que mejore mi trabajo. Al contrario, es una gran distracción.

De Kevin Costner a su familia

Luke Grimes y su doble rol de protagonista y productor ejecutivo en Marshals

—¿De quién buscás opinión en lo referido a tu trabajo?

—Obviamente, hay personas en mi vida cuyos cumplidos significan mucho para mí, gente a la que admiro creativamente. Pero no estoy demasiado preocupado por el resultado final; disfruto mucho el proceso de hacerlo.

—¿Pudiste hablar con Kevin Costner antes del estreno de Marshals? [El ganador del Oscar, que interpretó al patriarca John Dutton, tuvo una abrupta salida en la mitad de la quinta temporada de Yellowstone. Aunque esto se debió a temas de agenda, trascendió que previamente tuvo diferencias creativas con Sheridan y una disputa con el actor Wes Bentley.]

—No. De hecho, no sé nada de él desde que trabajamos juntos. Pero, mirá, es Kevin Costner, ¿no? Es un hombre ocupado, tiene muchas cosas que hacer. Así que no estoy ni ofendido ni sorprendido de no haber escuchado de él.

El primer episodio de Marshals está disponible desde este 2 de marzo en Paramount+ Sonja Flemming - CBS ENTERTAINMENT

—Tu esposa, Bianca Rodrigues —están casados desde 2019 y tienen un hijo de un año—, es brasileña, ¿tuviste la posibilidad de visitar Brasil u otro país sudamericano?

—El único lugar en el que estuve es Uruguay, pero fue mucho antes de conocer a mi esposa. Su familia vino a visitarnos, pero todavía no fuimos juntos a Brasil.

Grimes está casado con Bianca Rodrigues desde 2019 y tienen un hijo en común

—¿Te gustaría visitar Brasil y tal vez la Argentina?

—Me encantaría, amo viajar. Estamos esperando a que se resuelva un asunto de inmigración. Estamos muy cerca de que ella pueda viajar a cualquier lugar. Y cuando eso suceda, tengo la sensación de que vamos a pasar mucho tiempo en Sudamérica.

—Sería un placer tenerte en la Argentina, para unas vacaciones familiares o en una gira musical [su nuevo álbum RedBird se estrena el próximo 3 de abril].

—Me encantaría. Acepto todo.

Dónde verla

El primer episodio de Marshals: una historia de Yellowstone ya está disponible en Paramount+. Cada lunes se estrena un nuevo episodio.