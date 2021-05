Imágenes inéditas de un show de Serú Girán en plena dictadura militar

A poco más de 40 años del histórico show que Serú Girán ofreció en La Rural, famoso por haber reunido en plena dictadura militar a más de 60.000 espectadores, se publicaron por primera vez en YouTube imágenes perdidas de ese concierto. Una grabación que el coleccionista Gustavo García atesoraba, luego de haber grabado con una videocasetera la trasmisión por la estatal ATC (Argentina Televisora Color).

Se trata del único registro fílmico disponible de ese hito en el rock argentino ocurrido el 30 de diciembre de 1980, emitido originalmente en el programa de televisión “Música prohibida para mayores”, que se transmitía en aquella época por el canal estatal. En el video se pueden escuchar los temas “José Mercado”, “Canción de Hollywood”, “Cuánto tiempo más llevará”, un breve fragmento de “Discoshock”, “Voy a mil” y “Peperina”.

Gustavo García tiene 58 años y hace más de 40 se dedica a coleccionar shows completos y audios de rock nacional, en un archivo que tiene más de 1500 recitales y alrededor de 350 videos. En diálogo con LA NACION, García relató el recorrido que tomaron estas imágenes para terminar subidas en Youtube, algo que él no decidió ni tampoco imaginó.

Una sola vez intentó que este registro fuese publicado por el propio grupo, de manera oficial, como hubiese querido. Fue en 1984, cuando le entregó en mano la inédita grabación a Charly García. “Le acerqué una copia a Charly en el Teatro Astros, pero no sé qué pasó. Seguramente, lo perdió”. Luego, fue archivada y preservada por el coleccionista hasta este lunes.

-¿Cómo llegaron las imágenes a Youtube?

El video, de poco más de 37 minutos que tiene intercaladas actuaciones de Cantilo & Punch, Pastoral y Vox Dei, fue publicado por un joven que compartió las imágenes sin el consentimiento de García.

De Archivo: Serú Girán en la Rural, 1980. Gentileza: Gustavo García

Todo sucedió cuando el coleccionista vendió y compartió recientemente algunos videos con un joven que comenzaba a coleccionar. Al parecer, según relató el experto, el video de Serú Girán se encontraba al final de un VHS y el joven lo encontró. Luego, se lo prestó a su primo, que fue quien compartió el video en su canal de Youtube.

“No me alegra, ni me desalegra la publicación. Me adapto al tiempo de hoy, no se puede negar la web ni la velocidad. Solo que eso es parte de mi archivo y la legislación no acompaña, es muy engorroso hacer que Youtube baje un video”, expresó. E insistió con que hubiese preferido que el mismo grupo sea el que comparta la grabación a través de las páginas oficiales. “Me hubiese gustado que lo subiera Charly García, Pedro Aznar o David Lebón”.

Hito de la música

¿Qué cambió después de ese recital? ¿Por qué se convirtió en un hito en la historia del rock argentino? Según García, luego de ese evento, el más grande que hizo el grupo, se suavizó el trato de las fuerzas de seguridad sobre los públicos. “En el ’78 o ’79, cuando Serú tocaba en lugares como Sarandí, se llevaban alrededor de 40 personas detenidas, incluso los músicos iban hasta la comisaría a buscarlos, cosa que en los reportes de la época no salía”, contó García.

Y continuó: “El de Serú Girán fue un recital muy emblemático, bisagra total. A partir del cual se respiró, dentro de lo que se podía, una atmósfera de más libertad. Serú Girán y Charly pusieron el pecho por los pibes. Lo he visto a Charly sacar pibes de la comisaría; ellos no se iban a dormir, iban a la comisaría en un taxi a sacar a los pibes. Fue una locura”.

El programa “Música prohibida para mayores” fue uno de los primeros shows de televisión en difundir videoclips y en emitir imágenes de recitales en vivo de artistas del rock argentino. Entre otras emisiones, realizó la cobertura de este recital que hizo historia por su masividad y confirmó el estatus de Serú Girán como una de las bandas más importantes en la historia del movimiento local.

La importancia del archivo

Las imágenes fílmicas que se conservan en la actualidad hasta la década del noventa suelen ser gracias al trabajo de los coleccionistas amateurs, según detalló García. A partir de los 90 se le empezó a dar más importancia al archivo. “¿Cómo puede ser que ATC haya borrado lo de La Rural, en qué cabeza cabe? El recital de Spinetta Jade, en el Estadio Obras, también lo borró ATC”, reflexionó García, entre muchos otros eventos de los cuales no quedan registros.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project