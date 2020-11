El periodista opinó sobre el impuesto a las grandes fortunas que quiere aprobar el Gobierno Fuente: Archivo

En una nueva emisión de Periodismo para Todos (PPT), Jorge Lanata analizó este domingo en su monólogo la coyuntura política, social y económica del país, atravesada por la pandemia de coronavirus.

El periodista se refirió al proyecto de ley sobre el impuesto a las grandes fortunas que intenta aprobar el Gobierno y ya obtuvo media sanción en Diputados, y fue critico con la dirigencia política.

"Para tratar de ocultar el ajuste, los K aprovecharon el Día de la Militancia para hacerse los progres y aprobaron el impuesto a la riqueza, al que llaman 'aporte solidario' por única vez. Igual ya sabemos que en la Argentina el 'es por única vez' es como el 'querida, es la primera vez que me pasa'. El impuesto al cheque era por un año y ya lleva veinte", ironizó.

Con respecto a los 300.000 millones de pesos que el Estado pretende recaudar con dicho impuesto, el conductor dijo: "[El economista Roberto] Cachanosky hizo una buena comparación: si los empleados públicos que no pertenecen a salud, educación, seguridad ni fuerzas armadas, hubiesen hecho un aporte solidario del 20% del sueldo por un año, se podrían haber recaudado $290.000 millones. Pero a la clase política no le gusta mucho ser solidaria con la guita de ellos".

Además, nombró "los 15 impuestos que se crearon o aumentaron en 11 meses", a raíz de un estudio de la consultora de Esteban Domecq, donde señala que fueron: dólar/tarjeta, servicios digitales, bienes personales, IVA alimentos, automotor "de lujo" (en diciembre y septiembre), cargas sociales, retenciones, ingresos brutos y sellos, inmobiliario, percepciones ganancias y bienes personales, electrónicos y seguro automotor, juegos de azar, riqueza y el último, el "impuesto al viento".

Vacuna contra el coronavirus

El conductor opinó también sobre las distintas vacunas contra el Covid-19 que están en carrera para combatir la pandemia. "Moderna dice que la suya tiene el 94,5% de efectividad. Pfizer, que la semana pasada anunció una efectividad del 90%, esta semana dijo que es del 95%. Va subiendo. En cualquier momento salen los rusos y dicen: "Quién dice 92%, dice 96%". Varios laboratorios le ofrecieron un cargo a [Guillermo] Moreno para que les dibuje los números", bromeó.

Por otra parte, habló sobre el plan de vacunación que tiene el Gobierno: "Alberto dice ahora que van a vacunar a partir de enero con la vacuna rusa. El lunes había dicho en una charla con Enríquez-Ominami que vacunarán en marzo con la de Oxford. Quiere que sea entre enero y febrero para que el riesgo se aplaque antes de la segunda ola en marzo. O sea, no sabe cuándo va a estar la vacuna, no sabe cuándo van a vacunar, pero ya sabe que en marzo viene la segunda ola". Y concluyó: "Igual no nos vamos a dar cuenta cuando llegue, porque ya vamos a estar tapados por el agua".

