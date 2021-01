En una videollamada, con tono humorístico, Rocío Marengo le contó a las hijas de Edurdo Fort que tienen planes de casarse y la reacción de las niñas fue totalmente inesperada Crédito: Instagram

Rocío Marengo registró un incómodo momento que vivió con las hijas de su pareja, Eduardo Fort. Es que la modelo decidió grabar una charla muy íntima con las niñas, en la que les explicó que ella y Fort decidieron casarse.

Durante los últimos meses de 2020, Marengo estuvo en el centro de las miradas tras pasar y ser eliminada de MasterChef Celebrity. "Fue un mal momento, un juego muy desafortunado, gracias a ese reloj loco que fue parando donde quiso y me dejó en una estación con muy pocos productos, con cero condimentos, no sé quién podría cocinar con eso y que le dijeran que estaba bien el plato", dijo Marengo sobre su salida del programa, del que finalmente Claudia Villafañe se consagró como ganadora.

Ahora, Marengo volvió a ser noticia, aunque por una cuestión personal: la mediática contraerá matrimonio con el hermano de Ricardo Fort, con quien mantiene un vínculo desde junio de 2019. En un video que publicó en Instagram, conversó con las hijas de Eduardo y vivió un momento tenso.

"Estoy acá con las hijas de mi novio", dice en un momento de la grabación. "Menos mal que no dijo esposo", agregó la mayor de las hijas de Fort. Sin embargo, Marengo se rectificó: "Mi futuro marido", señaló. En ese momento, a una de las jóvenes le cambió el humor de forma repentina. Para tratar de calmarlas, Marengo disparó: "¡Pero si está de moda casarse!".

Las niñas, que no ocultaron su incomodidad ante la novedad, lanzaron: "¡Qué buen chiste!". A pesar de la ironía de las hijas de Fort, Rocío continuó con la charla y empezó a cantar: "¡Me caso, me caso, me caso!". En el curioso intercambio, con un tono de pelea algo infantil, las menores intentaron quedarse con la última palabra. "Vos no te casás", le dice una de ellas a Rocío en el video.

Fort y Marengo se conocieron hace varios años en un restaurante en Las Cañitas. "Estábamos comiendo en una parrilla. Y bueno, vieron que siempre hay una amiga que toma de más y se pone a charlar con la mesa de al lado", relató Marengo en Cortá por Lozano (Telefe). "Charla que va, charla que viene, se dio. Terminamos tomando un café juntos entre las dos mesas. Cuando ese restaurante cerró, cruzamos a otro", contó.