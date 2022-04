Insólita sorpresa en el juicio: ¿por qué Amber Heard copia los looks de Johnny Depp en cada audiencia?

El juicio por difamación que enfrenta en estos días a Johnny Depp con su exesposa Amber Heard en los tribunales de Virginia, Estados Unidos, da en cada jornada material sustancioso para la prensa del corazón. Detalles escabrosos de la relación, terribles acusaciones cruzadas y hasta los gestos sutiles de los protagonistas son la comidilla de aquellos que aman los pormenores del lado B de Hollywood y sus estrellas.

En ese sentido, ahora apareció un detalle más del proceso judicial que llamó la atención de quienes siguen con rigor este escandaloso duelo legal entre dos personas que alguna vez se amaron. Es que los usuarios notaron el muy inquietante hecho de que Heard copia la vestimenta y el look de Depp de manera casi calcada. Así es. Si el actor lleva determinada ropa un día del proceso, al siguiente ella lleva exactamente ese mismo atuendo.

En redes sociales resaltaron las similitudes en la vestimenta entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard Twitter / @fourty35

Esta extraña acción de la actriz, que prácticamente se ha vuelto una costumbre en los sucesivos días del proceso, generó todo tipo de teorías y especulaciones entre los usuarios de redes que siguen el juicio. Pero en todos los casos las conjeturas apuntan a que la acusada de difamación utiliza la treta de copiar el vestuario para de alguna manera impactar psicológicamente en su exesposo.

La usuaria de Twitter Isabel fue una de las tantas que expuso esta particular situación del atuendo entre los exs en disputa. “Una de las cosas que más me está flipando del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard es que ella literalmente replica los looks de él al día siguiente”, escribió en su mensaje, al que, para ilustrar lo que decía, añadió una serie de fotos en las que, efectivamente, se veía que Heard copiaba el look de Depp.

Johnny Depp y Amber Heard, mismo look, distinto día de audiencia en el juicio por difamación Getty Images / AP

En las imágenes, que están partidas en dos, ambos se ven con tonos y atuendos similares. Y en una de las fotos, incluso, aunque la vestimenta en sí no es idéntica, lo que copió exactamente la actriz fue una especie de abeja que tenía Depp impresa sobre la corbata. Un detalle que demuestra hasta dónde llega el nivel de observación de Heard cuando se trata de su exesposo, que en estos momentos del juicio es el que está sentado en el estrado.

¿Por qué Heard copia los looks de Depp?

A partir de que los medios y las redes advirtieron que Heard imitaba el atuendo de Depp, empezaron a fluir en las redes todo tipo de conjeturas. “Es una táctica de merma psicológica para intentar que él empatice con ella y someterlo. Eso está estudiado por la defensa de ella, que surta efecto ya no lo sé”, dijo, por ejemplo, el usuario Brincho, en respuesta al posteo que había hecho Isabel.

Amber Heard no copió solamente el look de Johnny Depp; en este caso, clonó la abeja que estaba estampada en la corbata del actor Twitter / @fourty35

Pero la teoría que sonó más fuerte en este caso tan singular fue una que tiene que ver con el campo psicológico, que tiene hasta su propio nombre: la cognición investida. La plataforma de Facebook Psicología Maravillosa fue la que rescató este concepto, que provine de una psicóloga del desarrollo británica, docente de la Universidad de Hertfordshire llamada Karen Pine.

Según esta profesional, el vestuario tiene influencia en las emociones, tanto de la persona que lo porta como de aquellos que la observan. En el caso de utilizar una ropa similar a la de otra persona, significa, “compañerismo, lealtad, ser de ‘la misma tribu’”. “Al verla vestida así a ella, se está viendo vestido a él mismo (los colores y formas que vemos se quedan grabados en el subconsciente) y es evidente que Amber Heard está mandando señales a Johnny para que no sea duro con ella en la corte”, señalan en el mencionado sitio de Facebook.

Según los que notaron esta estrategia de Heard de vestir como su ex Johnny Depp tiene que ver con una manera de manipularlo psicológicamente Twitter / @Fourty35

Lo que busca en definitiva la actriz al vestir de manera similar a su “oponente” en este caso sería debilitarlo psicológicamente. “Todo apunta a que estaría asesorada por un psicólogo. Además, como se ve en las transmisiones, todo el tiempo ella está buscando el contacto visual con él”, señalan en la página.

Eso sí, la manera en que Depp evita la mirada de su ex puede sugerir que también se encuentra asesorado por algún especialista en psicología.

En definitiva, para muchos de los usuarios, incluso los que recurrieron a la opinión de una profesional, la vestimenta clonada de Heard tiene que ver con una táctica en su defensa, que consiste en vestir como el otro para de alguna manera “ablandarlo” en su mirada hacia ella.

En consonancia con esto, y en tono de absoluta broma, otro usuario de Twitter se animó a sugerir: “Pues yo iría un día del juicio vestido de Jack Sparrow solo para ver qué hace ella al día siguiente”.

Las audiencias del juicio por difamación entre Depp y Heard son los lunes y los jueves. Para ver si la estrategia de la actriz de vestir igual que su exesposa sigue vigente, habrá que estar atentos al vestuario con el que ella se presente el próximo jueves en la corte de Virginia.