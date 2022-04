Insólito. Johnny Depp y Amber Heard: los detalles que pasaron inadvertidos en el juicio que los enfrenta

Tras dos semanas en tribunales, el juicio que enfrenta a Johnny Depp (58) y Amber Heard (36) está revelando escabrosos detalles acerca de la conflictiva relación que mantenía el ex matrimonio, cuyos gestos, palabras y estilismo son analizados al detalle por los fanáticos de los actores y los medios de comunicación de todo el mundo (el proceso se dirime en el condado de Fairfax, en Virginia). Así, el sinfín de episodios tóxicos protagonizados por la pareja que están saliendo a la luz no hace sino aumentar día tras día el interés mediático y la expectativa del público, pendientes de cada foto y video que refleja la vida privada del actor y la actriz y modelo, marcada por adicciones, peleas y denuncias cruzadas. En este contexto, muchos pusieron su atención en los looks que Amber vistió en cada una de sus citas judiciales, en los que replica las elecciones de vestuario de su ex marido del día anterior. Con el mismo color de traje y camisa, iguales accesorios en la corbata…, Heard parece tener una estrategia legal –que nadie entiende bien– basada en los outfits.

Cada gesto y declaración de los protagonistas de este juicio es mirado con lupa, en un intento por descifrar quién es inocente y quién, culpable, en esta denuncia por violencia doméstica. Getty Images / AP

