Johnny Depp vs. Amber Heard: una oficial de policía consideró que la actriz no fue víctima de violencia doméstica

Los hechos ocurridos en el penthouse de Johnny Depp y Amber Heard en el centro de Los Ángeles hace seis años volvieron a ocupar el centro de atención en el juicio por la denuncia de difamación presentada por la estrella de Piratas del Caribe contra su exesposa. Un nuevo testimonio rechaza que el actor hubiese ejercido violencia doméstica en esa ocasión contra quien era su pareja.

Frente a la corte del condado de Fairfax, en Virginia, se reprodujo una declaración en video pregrabada de la oficial del departamento de Policía de Los Ángeles Melissa Saenz, quien asistió a la residencia de la pareja en la noche de los hechos . La agente dijo que, cuando llegó al lugar, no vio indicios de ningún delito. “No la identifiqué (a Heard) como víctima de violencia doméstica”, mencionó, y agregó que la actriz estaba llorando y que las marcas en el rostro de Amber eran compatibles con su llanto y no con una lesión causada por el golpe de un teléfono celular, tal como denunció la actriz.

Al ser interrogada por el equipo de defensa, la oficial Saenz agregó que ella atiende a “muchas llamadas de violencia doméstica todos los días” y que probablemente haya prestado su asistencia a alrededor de unos 100 casos de delitos de este tipo en sus doce años de experiencia en el área.

Saenz detalló que llegó al lugar junto a otro oficial después de que un amigo de la actriz llamara para decir que Heard había tenido una discusión con su entonces esposo. La oficial también manifestó frente al tribunal que Depp no estaba presente en la vivienda en ese momento. Sáenz ingresó al inmueble sobre las 21 horas del 21 de mayo de 2016 y, si bien no presentó un informe de lo registrado en el lugar, calificó al incidente como caso “cerrado” porque, en su opinión, no había signos de delito.

Amber Heard, durante el juicio, al escuchar un audio en el que Johnny Depp dice que la odia

Sobre su intercambio con la actriz, la oficial agregó: “ Escuché que estaba llorando, tenía los ojos rojos y no mantenía contacto visual, pero no vi nada fuera de lo común, ni nada roto o dañado ”, precisó.

Durante el juicio, la psicóloga forense Shannon Curry le dijo al tribunal que Amber Heard tiene un “trastorno límite de la personalidad, que tipificó como histriónico”, y consideró que la actriz está asumiendo un “papel de víctima”.

La especialista agregó que Heard fue sometida a una prueba de personalidad psicométrica, en la que 567 declaraciones se marcan como verdaderas o falsas. La doctora confirmó que ésta es “la evaluación más utilizada en todo el mundo por profesionales de la salud mental y en entornos forenses para la corte”. Además, señaló que se trata de un factor predictivo en las mujeres que implementan la violencia contra su pareja. Dijo que “una táctica es agredir físicamente y luego lastimarse y usar el sistema legal, por ejemplo con una orden de restricción”, como la presentada por la actriz contra Depp en mayo de 2016.

El tribunal también escuchó a Tara Lee Roberts, administradora de bienes raíces de Johnny Depp, quien declaró haber sido testigo de una discusión entre la pareja en las Bahamas en la que la actriz le habría dicho al intérprete que era un “actor fracasado que moriría como un hombre gordo y solitario”.

“¿Querés mi sangre? Tomala”, explosivos testimonios durante el juicio

El polémico juicio entre el actor y su ex pareja gira en torno a una demanda por 50 millones de dólares que Depp, de 58 años, presentó contra Heard, de 35, por un artículo que ella escribió para el diario The Washington Post en el que narraba el presunto abuso doméstico que sufrió a manos de él. La actriz, por su parte, presentó en los tribunales una contrademanda de 100 millones contra su exmarido.

En las más de dos semanas que lleva desarrollándose el caso se han escuchado testimonios y grabaciones que muestran lo volátil que fue la relación entre ambos actores. Depp se ha sentado ya en el estrado para dar su versión de los hechos y enfrentó un duro interrogatorio por parte de los abogados de Heard. Estos han presentado grabaciones que demostrarían los abusos que sufrió su cliente y que los abogados del actor niegan .

Johnny Depp, en una comparecencia frente a la corte en el juicio AP

Entre las afirmaciones más explosivas que se han escuchado durante el juicio, para cuyo fin aún faltan varias semanas, destacan frases como “soy una víctima de abuso doméstico”. Esas son las palabras que usó Depp durante una conversación telefónica con Heard ocurrida, según su testimonio, entre mayo y julio de 2016. En la charla abordan la última gran pelea que tuvieron en Australia antes de su divorcio, cuando ella alega que él le arrojó un teléfono celular que la golpeó en la cara. En la conversación, él le recuerda que ella le tiró un lata contra la nariz en un incidente que causó destrozos y vidrios rotos en la casa que alquilaban y en el cual Depp perdió parte de un dedo.

Por otro lado, en un intercambio de mensajes de texto anteriores entre Depp y el también actor Paul Bettany, los dos hombres hablan de Heard como si fuera una “bruja” y el actor menciona que después de ahogarla deberían quemar su cuerpo.

Uno de los intercambios más perturbadores se escuchó en la grabación de un encuentro de la pareja en San Francisco, después de que se hicieran públicas las acusaciones de violencia doméstica de Heard contra Depp. El actor le dijo al tribunal que había aceptado reunirse con ella con la esperanza de que ella a se “retractara de las mentiras que se le habían dado al mundo”, pero luego se dio cuenta de que lo habían citado bajo un “falso pretexto”.