El curioso detalle en una foto de Zaira Nara revela cómo está su relación con Jakob von Plessen

Zaira Nara y Jakob von Plessen se habrían reconciliado, según una serie de publicaciones en las redes sociales de la modelo y conductora. Juariu, una especialista en la materia, descubrió un curioso detalle en las historias de Instagram de Zaira y compartió el resultado con sus seguidores.

En los últimos meses, la pareja se vio envuelta en una serie de rumores que hablaban de una ruptura irreconciliable. Sin embargo, hace algunas semanas la modelo sorprendió en un móvil de Intrusos (América TV) al responder que no estaba separada. “Se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida ya hace un tiempo en el que prefiero que mi familia quede un poco resguardada, más allá de que se hable todo lo que se habla”, aseguró.

“Si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto, respondo, para que la bola no se haga mayor. En este caso no salí a aclarar ni tampoco lo voy a hacer ahora”, completó Nara. Consultada sobre si le molestaron los trascendidos, Zaira se sinceró. “Yo recontra veo la tele porque imaginate que vivo de la tele por más de que ahora no esté haciendo nada. No es que no miro. Pero cuando algo me lastima o algo excede un poco lo que puedo tolerar, trato de evitarlo. Trato de cuidarme y concentrarme más en canales infantiles. Y cuando baja un poco la tormenta, vuelvo”, explicó.

Las fotos de Zaira Nara y Jakob von Plessen de paseo en Colonia

En las últimas horas, la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina, Juariu, capturó un serie de historias de Nara de vacaciones en Colonia, Uruguay. Y se dio cuenta de una particular presencia en las imágenes. “Zaira de vacaciones”, escribió e hizo foco en la ubicación del posteo, un elegante hotel de Carmelo.

Acto seguido, la periodista compartió un recorte de otra publicación de la modelo en donde se puede apreciar la aparente silueta de Jakob, el padre de Malaika (5) y Viggo (2), frutos de su relación con Zaira. “¡Boina alert!”, indicó Juariu.

Al igual que su concuñado Mauro Icardi, Jakob es un apasionado de la cultura ecuestre y se caracteriza por usar boina. De origen austríaco, proviene de una familia germana con título nobiliario, por lo que es barón. Además es licenciado en agronomía y piloto de avión, y tiene un gran espíritu aventurero.

Por si quedaban dudas del reencuentro amoroso del otro lado del charco, alguien fotografió a la pareja infraganti caminando tomados del brazo por el casco antiguo de la ciudad. “Zaira y Jako en Colonia juntos”, aseguró la periodista y compartió la imagen como prueba.

Como si fuera poco, Juariu sumó una teoría que tiene más adeptos de lo que a periodista sospechaba. Fue a raíz del comentario de un seguidor, que le contó el mito de Colonia. “Se dice que cuando te vas a Colonia con tu pareja, volvés y te separás”, apuntó el usuario.

“Yo no lo quería decir... pero sé de la maldición”, agregó Juariu y compartió decenas de mensajes de seguidores que aseguran haber sufrido una experiencia similar luego de visitar el país vecino.