Internada: Fanny Mandelbaum se cayó en su casa y se fracturó la cadera

La salud de Fanny Mandelbaum despertó preocupación en las últimas horas al conocerse la noticia de que debió ser internada y operada en el Sanatorio Mitre, tras sufrir un accidente doméstico en el que se cayó y se rompió la cadera

La periodista se cayó tras enredarse con un cable de la computadora. "Fue una caída moderna", dijo a LA NACION con humor Mandelbaum, mientras se recupera en una habitación del Sanatorio Mitre del barrio de Once.

La caída ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles. "Yo soy noctámbula y me quedé en la computadora. Cuando me paré, me enganché con el cable y me caí al piso", relató la periodista y psicóloga social. "Por suerte tengo una vecina amiga de hace años, que también es noctámbula, y ahí llamamos a la ambulancia. Me operaron el jueves ", continuó.

No es la primera vez que Mandelbaum sufre un accidente de este tipo. En 2016 la periodista se se resbaló en su casa, se cayó al piso y se quebró un brazo.

Por estas horas, Mandelbaum, de 82 años, espera el alta, que se lo darían mañana. Ya empezó a caminar lentamente por el pasillo y la habitación, mostrando una pronta recuperación