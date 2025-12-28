La figura del fútbol europeo que estaría en un romance con Sydney Sweeney
El futbolista juega en el Milán y es uno de los deportistas destacados de la selección estadounidense que disputará el próximo Mundial
En los últimos días, la figura de Christian Pulisic se vio envuelta en un posible romance con la modelo Sydney Sweeney. Con actualidad en el AC Milán, el futbolista, de nacionalidad estadounidense y un número fijo en su selección de cara al próximo Mundial, quedó vinculado a un amorío junto a la celebridad estadounidense.
Según el medio La Gazzetta dello Sport, Pulisic y Sweeney estarían comenzando una incipiente relación, aunque no existe ningún material fotográfico o de video que pueda darle sustento a dicha afirmación.
Lo cierto es que la noticia causó cierto impacto en Italia, el país de residencia de Pulisic, y en otras partes del mundo al ser dos celebridades reconocidas en sus ámbitos. Por su parte, el futbolista y la modelo no afirmaron ni negaron la existencia del amorío, lo que abre la puerta a diversas especulaciones sobre el tema.
Quién es Christian Pulisic
Christian Pulisic nació hace 27 años en Pensilvania, Estados Unidos. Desde muy pequeño se ligó al fútbol en las categorías formativas del Borussia Dortmund, el club alemán que le abrió las puertas para que pueda debutar en la Primera División.
Su debut se produjo en el año 2016 y, a partir de ese entonces, su nivel comenzó a crecer con el roce continuo con jugadores de mayor envergadura y talla mundial. El pico máximo de rendimiento se dio tres años después, en Chelsea, donde logró soltarse aún más y así demostrar el potencial que lo llevó a ser considerado por la selección de su país.
Actualmente, Pulisic es uno de los jugadores titulares de más relevancia del Milán, un club que comenzó a reconstruirse en el último tiempo en base a campañas regulares en la Serie A.
En cuanto a su vida privada, el jugador estuvo vinculado sentimentalmente con la golfista Alexa Melton, con quien compartió su última imagen en junio de este año.
Quién es Sydney Sweeney
Actriz y productora, la celebridad de 28 años logró una cierta notoriedad en el último tiempo al trabajar en series y películas de renombre como Euphoria y The White Lotus, destacándose por su versatilidad para pasar del drama intenso a la comedia romántica o el terror.
Además de su faceta como actriz, Sydney es la fundadora de la productora Fifty-Fifty Films. A través de ella, genera oportunidades para escritoras y directoras, y tiene un rol activo en la negociación y desarrollo de sus propios proyectos.
Nacida en Washington, en 1997, la carrera de Sweeney tuvo un giro radical en el 2022, cuando recibió dos nominaciones simultáneas a los premios Emmy por sus protagónicos de Cassie Howard en Euphoria y Olivia Mossbacher en la primera entrega de The White Lotus.
En cuanto a su vida amorosa, Sydney mantuvo una relación con el empresario Jonathan Davino, a quien conoció en el año 2018. Durante siete años, la pareja se mostró muy apegada, hasta que a mitad de 2025, pusieron punto final a su unión amorosa, lo que decantó en muchísimas versiones sobre posibles romances de la actriz, uno de ellos, el de Christian Pulisic, con quien se la vinculó en las últimas semanas.
