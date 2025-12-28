Netflix estrenó Miss Carbón, la película argentina de Agustina Macri que es ideal para ver este domingo
El largometraje está basado en hechos reales y ya fue presentado en diferentes festivales de cine internacionales; cuenta la historia de una mujer trans en el universo de los mineros
A poco de terminar el 2025, Netflix sumó en su catálogo un producto que deberías ver antes de que cambie el calendario. Se trata de Miss Carbón, una película dirigida por Agustina Macri que se estrenó en octubre de este año en las salas de cine y que resultó impactante por la historia real en la que se basó.
Este largometraje recrea la vida de la primera minera en el país en una época donde lo tenían prohibido. A lo largo de la proyección se muestran los tropiezos del personaje principal, al igual que la discriminación y los logros que obtiene hasta convertirse en un símbolo de la libertad en una Patagonia cruda.
La protagonista de la segunda película dirigida por Macri es la chilena Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal. Tiene una duración de 93 minutos y el guion fue adaptado por Erika Halvorsen.
De qué trata Miss Carbón
La trama sigue de cerca a Carla Antonella “Carlita” Rodríguez, una mujer trans que siempre supo que su lugar era en la cuenca carbonífera de la Patagonia argentina, desde antes que abandonara su identidad como Pedro Carli.
Desplazada de su casa por su padre, quien no quería que tildaran a la familia por el aspecto de su entonces hijo como travesti, es que decide emprender un camino íntimo, sin un pilar de apoyo externo, más que su propia contención. Así batalló contra la discriminación, las supersticiones y las leyes laborales con el propósito de trabajar en Río Turbio.
En el momento de presentarse para ocupar un puesto en la mina de carbón, cumple con todos los requerimientos médicos, viste el mameluco y es aceptada como mecánica en lo profundo de los túneles y en la superficie como administrativa.
En todo el proceso de admisión y posterior labor, la película enseña la lucha de la protagonista por hacer frente a los comentarios hirientes, los señalamientos de sus compañeros y la norma de que ninguna mujer puede ingresar a excepción del 4 de diciembre, día en que se celebra el preciado mineral.
Rodríguez resiste porque sabe que allí está lo que ama, su trabajo más que cualquier otra cosa. Además, es consciente de las instancias políticas a nivel nacional que promueven los derechos de las minorías y diversidades, hasta que se sanciona en 2012 la Ley de identidad de género. Mismo año que ella se encuentra cumpliendo funciones en la mina de Río Turbio.
El elenco de Miss Carbón está compuesto, además de Pascal, por: Laura Grandinetti, Romina Escobar, Paco León, Agostina Inella, Jorge Román, Santiago Loy y Simone Mercado.
El largometraje es una producción española y argentina que ya se presentó en diferentes festivales de cine nacionales e internacionales. Sobre la historia real de este film, Agustina Macri dijo a LA NACION en una entrevista después del estreno: “Carlita me contó que desde siempre tuvo el sueño de ser minera. Y ella misma, con su fuerza y seguridad, es quien por su identidad trans logró hackear el sistema machista y patriarcal de la mina y del pueblo. Nunca hasta ese momento una mujer había logrado ser minera”.
Críticas
Tras el estreno, algunas de las opiniones de expertos en referencia a Miss Carbón fueron:
Oti Rodríguez Marchante, de Diario ABC, señaló: “Es una película definitivamente vistosa, con voluntad de seducir gracias al buen paisaje y al mejor paisanaje, y pretende reparar en lo posible la injusticia de no permitir a la mujer entrar en ciertas zonas de labor”.
Beatriz Martínez, de Fotogramas, dijo: “Emocionante película. Agustina Macri compone una oda a la resiliencia que adquiere una dimensión política y humana y que alcanza un grado de emoción transparente gracias al trabajo de Lux Pascal”.
