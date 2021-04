“Me perdí en las drogas y el sexo”: el crudo relato de Mena Suvari, la actriz de Belleza americana

La actriz Mena Suvari, quien alcanzó el estrellato a finales de los 90 con la comedia negra ganadora del Oscar Belleza Americana, y la comedia teen American Pie -estrenadas curiosamente el mismo año, 1999- escribió una autobiografía a la que describió como “horrorosa” y “angustiante”, titulada The Great Peace (La gran paz), focalizada en cómo fue su adolescencia en Hollywood. El libro será publicado el 27 de julio.

Suvari, de 42 años, compartió un fragmento en exclusiva con revista People, en el que se percibe el tono de su obra, con relatos muy crudos sobre cómo fue crecer en la industria.

“Pasé mucho tiempo hasta tomar la decisión de poner todo mi corazón en la creación de este libro”, contó Suvari, quien se encuentra esperando su primer hijo, fruto de su matrimonio con Michael Hope. Luego de un período de duda, la actriz aseguró que se sintió lista, impulsada por el deseo de finalmente contar su verdad y su “viaje personal” por primera vez en su vida.

Mena Suvari, en American Pie Archivo

En La gran paz Suvari revela que se perdió a sí misma “en el sexo, las drogas y relaciones abusivas”, en su pico de fama en los 90, cuando navegaba “entre las cicatrices psicológicas del abuso y el anhelo de querer mucho más de la vida”. De acuerdo a lo que adelanta People, se trata de un texto de mucha vulnerabilidad, en el que la actriz reconoce muchos errores cometidos en el pasado, “de los que aprendió para crecer y no seguir culpándose”.

Asimismo, se describe a la autobiografía como “una historia atemporal sobre una joven buscando el empoderamiento y la redención, que usa su voz para redescubrir el pasado para poder brillar”, y que lo hace “a través de relatos genuinos, angustiantes, y sanadores”.

La actriz oriunda de Rhode Island comenzó su carrera como modelo y debutó en cine en 1997 en el film Nowhere. Tras una seguidilla de éxitos, su filmografía empezó a opacarse hasta que su participación en el drama televisivo Six Feet Under en 2004 le valió numerosos reconocimientos.

En la actualidad, se encuentra filmando Reagan, la biopic sobre el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dirigida por Sean McNamara y protagonizada por Dennis Quaid.

LA NACION