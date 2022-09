Irreconocible: saltó a la fama por interpretar a la hija de Adam Sandler pero dejó todo por el levantamiento de pesas

Si bien es común conocer a niños actores que de adultos consolidan exitosos trayectos en la televisión y en el cine, muchas veces, deciden seguir otro camino. Ese fue el caso de Tatum McCann, quien decidió abandonar una prometedora carrera como actriz para seguir sus sueños: dedicarse al levantamiento de pesas.

La joven saltó a la fama mundial luego de protagonizar Click: perdiendo el control, un film de 2006 en el que compartió pantalla con Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, Henry Winkler, David Hasselhoff, Julie Kavner y Sean Astin.

En la actualidad, Tatum McCann se dedica a levantar pesas Instagram @tatumtots37

La película trata sobre Michael Newman (Sandler), un arquitecto saturado de trabajo, humillado por su jefe (Hasselhoff), que no tiene tiempo para dedicarle a su bella y comprensiva esposa Donna (Beckinsale), ni a sus dos hijos pequeños, uno de los cuales es McCann. Desesperado, Newman termina aceptando de manos de Morty (Walken), una mezcla de ángel excéntrico y científico loco, un control remoto que no sólo le permite manejar los múltiples artefactos del hogar, sino también recorrer su vida en ambos sentidos, pausar, rebobinar o saltear un pasaje desagradable. Al principio, felizmente se saltea los momentos aburridos, pero eso es hasta que se da cuenta de que el control remoto le maneja la vida

Aunque para muchos lectores será difícil recordar el rol de McCann en el film, que se estrenó hace más de 15 años, los rasgos de la joven continúan intactos. Su dulce sonrisa y su mirada observadora siguen tal como eran en la película.

De acuerdo con The Sun, McCann comenzó su carrera actoral de cuatro años, al participar de varias publicidades de televisión. Además, tuvo un papel en NYPD Blue, entre otros programas. Luego, a los seis años, hizo su debut cinematográfico en Click. Tras el éxito de la comedia de Sandler, McCann fue parte en 2009 de la película The Time Traveler’s Wife.

Tatum McCann comenzó a actuar a los cuatro años The Sun

En la actualidad, McCann tiene 23 años y abandonó el mundo del espectáculo para hacer una carrera en el mundo de la halterofilia, también conocida como “levantamiento de pesas olímpico”. A pesar del drástico cambio de profesión, la joven no reniega de su pasado y en la descripción de su Instagram —donde acumula más de 62.000 seguidores— se puede leer: “Sí, la chica de Click”.

Tatum McCann abandonó la actuación pero no reniega de su pasado: sigue siendo "la chica de Click" Instagram @tatumtots37

A través de sus redes sociales, la joven suele publicar videos y fotos entrenando y levantando pesas. Incluso, el año pasado participó de un torneo nacional organizado por USA Weightlifting, el organismo que supervisa el deporte del levantamiento de pesas en Estados Unidos. Según contó en esa ocasión, logró el cuarto lugar en la categoría.

“Pesé 47 kilos en arranque, 60 kilos en envión, para un total de 107 kilos. Tengo muchos sentimientos hacia mi desempeño y experiencia, pero como he tenido tiempo para relajarme y digerir en las semanas desde que llegué a casa, estoy orgullosa”, escribió en julio del año pasado. A su vez, contó que en el último año y medio debió someterse a dos cirugías de reconstrucción de cadera.

“Estoy orgullosa de que ese sea el envión más pesado que he realizado desde mi última cirugía. Me alegra haber salido al escenario nacional por primera vez tan solo ocho meses después de la operación. Quiero ser más fuerte, necesito ser más fuerte, pero al final del día me recuerdo a mí misma que hace seis meses no podía caminar sin muletas”, rememoró sobre sus tiempos difíciles. Ahora, su carrera sigue adelante.